2026年1月10日、中国のSNS・小紅書（RED）に「正直に言って、日本で『これをやったおかげで生活の質が大きく上がった。もっと早くやっておけばよかった』と思ったことは何か？」と問い掛ける投稿があり、ネットユーザーから多くの回答が寄せられている。

最も多かった回答は「家を購入すること」だった。「家を買ったら快適すぎて最高」とのコメントに対し、「それ、めちゃくちゃ分かる。賃貸だと気に入った家具や家電を買うのをどうしてもためらって『まだ使えるし…』って妥協しがちなんだよね。結局お金も残らないし、生活の質もかなり下がってた」「家を買ったほうが良い。本当はもう少し貯金してからと思ってたけど、気に入った物件を見つけてローンで購入した。生活の質が一段階上がった感じ。賃貸の頃は設備も古くて、単板ガラスで冬は寒かったけど、新築は設備が全部きれいだし、断熱・保温もしっかりしてて、床暖房もあるし庭も広い。生活スペースも倍になって、本当にもっと早く買えばよかった」との共感の声が続いた。

また、「中古の一戸建てを買ったんだけど、めちゃくちゃ安くてさ。ここ数年ずっと家賃を払ってた自分、完全に損してたなって思う」「私も同じ。東日本大震災の後は地震の影響でかなり安くて、名古屋なら3000万円前後でかなり良い一戸建てが買えた。でも、買った直後にまた大地震が来たら怖いと思って買わなかったら、その後中国人が増えて、日本の不動産価格が一気につり上がってしまった。今では3000万円じゃ中古物件すら買えない」と後悔する声も寄せられた。

さらに、「東京を離れたこと」との回答に対して、「分かりすぎる」「いや、ほんとそれ…。東京に行って（ほぼ死にかけて）、仙台に行って（ほぼ死亡）、最後に大阪に来て、やっと生き返った感じ」とのコメントが寄せられたほか、「運動を始めたら体力がかなり上がったし、気分もすごく良くて、エネルギーが有り余ってる」「大学1年の時に楽天証券の口座を開いたけど、語学学校に通っていた時に開いておけばよかったって後悔してる」「やっぱり洗濯乾燥一体型のドラム式洗濯機を買ったことかな。干す手間もいらないし、洗濯終わるのを待って取りに行く必要もなくなって、本当にラク」との意見も見られた。（翻訳・編集/岩田）