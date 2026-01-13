70歳の高齢女性が人生初の本を出版、ファン10万人を獲得―中国

中国で執筆経験のない70歳の高齢女性、王玉珍さんが人生初の本を出版し、10万人以上のファンを獲得し、急速に注目度が高まっています。

王さんは68歳まで教師を務め、アルバイトや小売りの経験もあります。ネット上に初めて文章を投稿した後、文章にコメントがあり、2人のフォロワーが増え、600以上の閲覧数があることに気付きました。文章を書いた経験のない王さんは、ここ2年余りの間、身近な人を描き、自分の歩んできた道を書いてきました。王さんのフォロワーはすでに10万人を超え、時々コメントの中で文章の更新を催促する人がいました。王さんは70歳の誕生日を迎えた2025年10月、個人作品集「我恋禾谷（禾谷＜穀物の意＞が恋しい）」が出版されました。

王さんは毎日午後の3〜4時間、ソファから少し離れた机の前に座り、執筆します。まず紙に内容を書いてから、タブレット端末の音声入力機能で紙の内容を読み上げ、句読点を入れ、誤字を訂正し、段落分けをして、最後にメモ帳に保存することにしました。

作家の梁暁声氏は、王さんが書いた50万字以上の文章を読んだ後、「これは本当の世の中だ」と高く評価しました。また、あるネットユーザーは、「彼女は1粒の種を春まで育て、平凡な日々の中に隠されていた熱意を再現し、まきの炎が生む明暗をもたらしてくれた」と感想を書き込みました。（提供/CRI）