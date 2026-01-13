この記事をまとめると ■モータースポーツは車両や消耗品など参戦コストが高く初心者には負担が大きい ■タイヤやブレーキなど各メーカーがスカラシップ制度で参戦者を支援している ■条件を満たせばタイヤ提供や費用補助などによって低コストで競技参加が可能になる

モータースポーツ参戦のハードルを少しでも低く

新年を迎えたこともあって、2026年はモータースポーツにチャレンジしたい……と思っている読者もいるのではないだろうか？

とはいえ、モータースポーツはクルマを使用した競技となっているだけに、参戦コストはほかのスポーツより負担が多くなるのが必然だ。ベース車両はもちろん、タイヤ代やガソリン代、オイル代、それにブレーキパッドなどの消耗品も必要不可欠なアイテム。さらに、ヘルメットやレーシングスーツ、エントリーフィーなどを考えると、サラリーマンや学生にとっては高いハードルだといえるだろう。

そんな参戦コストに悩んでいるビギナーにお勧めしたいのが、タイヤメーカーやパーツメーカーなどが行っている“スカラシップ”で、これらのシステムをうまく活用し、サポートを受けられる条件を満たせば、リーズナブルにモータースポーツ活動が行えるようになっている。

まず、ラリーやジムカーナ、ダートトライアルにおいて代表的なスカラシップ制度といえば、タイヤメーカーのプログラムがある。

たとえばヨコハマが展開する「ヨコハマ・モータースポーツ・スカラシップ」では、同システムに登録し、指定タイヤを装着して対象となる競技会に参加すれば、リザルトに応じてポイントを付与。そのポイント数によってタイヤが提供されるシステムとなっている。エントリー名に「YH」や「ADVAN」を入れるほか、車両やレーシングスーツの指定位置にステッカーおよびワッペンを貼り付けるなど、細かい条件はあるものの、このシステムを使用して上位入賞を重ねていけば、タイヤ代金を浮かすことができることだろう。

ダンロップも同様のシステム「ダンロップスカラシップチャレンジ」を展開しているので、B級ライセンス競技に参戦するドライバーは両タイヤメーカーのプログラムをうまく活用したい。

多くの自動車関連サプライヤーが企画

また、ラリーの名門、クスコレーシングとブレーキアイテムのウィンマックス、そしてタイヤメーカーのダンロップが展開するジョイントシステム「CUSCO & WinmaX & DUNLOP・Bライセンス競技若手育成プログラム」も注目のスカラシップで、競技用タイヤとブレーキパッドの貸与、そしてエントリーフィーの一部補助が行われている。若手ドライバーを対象とした制度で、全日本選手権は40歳以下、地方選手権は30歳以下が規定の年齢となるが、こちらも成績によってはさまざまなサポートを得られるだけに、対象年齢のドライバーはチェックしたいシステムだ。

そのほか、ブレーキ関連メーカーのENDLESSもワンメイクレースや富士チャンピオンレース、鈴鹿クラブマンなどの地方選手権でスカラシップを展開するほか、Project μもサーキットレースやジムカーナ、ラリー、ダートトライアル、ドリフトなどでスカラシップを展開。さらにDIXCELもラリー、ジムカーナ、ダートトライアルに加えてレースやタイムトライアルなどで独自のスカラシップを実施している。

また、オイルブランドのMoty’sもJAF公認／JMRC公認競技、SPEEDMASTERもJAF公認レース／ワンメイクレース、ジムカーナ＆ダートトライアルなどでスカラシップを展開している。

このように自動車関連サプライヤーの多くが、モータースポーツ活動進行の一環として、競技参加者の活動支援となるスカラシップを行っているだけに、これからモータースポーツを始めるチャレンジャーは、これらのサポートプログラムをうまく活用したい。