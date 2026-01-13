小春（豊嶋花）＆黒崎さん（山中柔太朗）、まずは“知人”に 『黒崎さんの一途な愛がとまらない』第2話場面写真公開
俳優の豊嶋花と山中柔太朗（M!LK）がW主演を務める、日本テレビ系火曜プラチナイト枠ドラマDEEP『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（毎週火曜 深0：24）の第2話が、きょう13日深夜に放送される。それに先立って、同話のあらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】手にそっと触れて…猛アプローチする黒崎さん（山中柔太朗）
原作は、岡田ピコ氏の『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（「COMICポラリス」連載／フレックスコミックス刊）。おにぎり屋の女子高校生・白瀬小春（豊嶋）と恋に不器用な天才小説家・黒崎絢人（山中）の突拍子もないプロポーズから始まる猪突猛進な愛を描く。恋愛経験ゼロのピュアな2人がつむぐポップで甘くて思わず笑顔になる新感覚ラブコメディー。
普通の高校生である小春は、ある日突然、恋愛経験ゼロの常連客・黒崎さんからプロポーズされて大困惑。「いきなり結婚なんてできません！」とはっきり断ったものの、ピュアな心でアタックしてくる黒崎さんに、思わずキュンとしてしまう。まずは“知人”としてお付き合いを始めることにした。
黒崎さんが超有名なベストセラー作家だと知った小春は、ますます混乱する。「そんな有名人がなんで私なんかに？もしかして新作のネタ探し？」と、疑心暗鬼になる小春は、黒崎さんのことが知りたくなり、黒崎さんの恋愛小説を読んでみる。「すごい。これを黒崎さんが書いたんだ」と感動した小春は、黒崎さんに会いたくなってくる。
一方、小春と“知人”になれたことがうれしい黒崎さんは、担当編集者の桐矢（稲葉友）に喜びを伝えるものの、桐矢は「残念だが、おまえはもうフラれている」とバッサリ。知人なんて友達以下だ、と断じる桐矢は「恋愛経験ゼロのおまえのためにハッキリ言う。その女性とどうにかなる可能性はゼロだ」と伝える。ショックでフラフラの黒崎さんは「わかりました。恋は、諦めます」とポツリ。その日から、黒崎さんは小春の前にぱったり姿を見せなくなってしまう。
