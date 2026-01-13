Mr.都市伝説・関暁夫＆田村淳、ブラックボックスな頭の中は？ テレ東の新感覚トークイベントに出席
テレビ東京は24日、新感覚トークイベント『「沼ぶか！BLACK BOOK LOVE 倶楽部〜未知の視点に沼りたいヤツ、全員集合〜』を開催する。新しくてディープな視点を世に発信する登壇者たちが、六本木蔦屋書店に集結。彼ら彼女らには一体どんな世界が見えているのか。登壇者にとって思い入れの強い、漆黒のカバーに包まれた「BLACK BOOK」を手に取りながら徹底的に深掘りする。
【写真】蝶ネクタイがお似合い！ポーズを決める田村淳
イベントには、Mr.都市伝説・関暁夫や田村淳が出席する。関は午前11時半から、「命のあるうちに」をテーマに門崎社長・千葉祐士氏とスペシャル対談する。
田村は午後7時半開演のイベントに登場。「心のこりの無い人生のために」をテーマに、スペシャル終活トークライブを行う。全葬連フューネラルアンバサダーにも任命され、全国各地で終活の重要性を説いている田村。いずれやってくる“その時”に、なぜ備えることが大切なのか。
亡き母との思い出が詰まった【BLACK BOOK】から、田村の死生観に関するメッセージを受け取れる特別なひと時となっている。テラアクソンCEOの安田鉄平氏と特別対談パートもある。
田村の着想をもとに始動した「墓じまいAI」開発にまつわる最新情報が明らかになる。心のこりの無い人生を送るにはどうすれば良いのか。未知の視点に溢れた80分間を体感した時、見える世界がガラリと変わるかもしれない。
■テレビ東京イベントプロデューサー・古東風太郎コメント
キャスティングさせていただいたゲストの皆様に
「熱を持って話せる内容を！」とお願いしたところ…
「防災」「死生観」「労働」「不穏」と想像だにしなかった重厚かつ濃厚なテーマが続々と選出され震えました。体験したことのない未知の視点を浴び続けられる、トンデモナイ1日になると思います。
当日は僭越ながら進行を務めますが、内容のディープさに会場中で私だけが置き去りとなり、ただ頷くだけの存在になりそうな気がしております。普通に話すと重くなりがちなラインナップですが…
スタイリッシュな六本木蔦屋書店で語られるとどのようなトークライブに昇華されるのか、今からワクワクしています！あなたの選択肢が広がって明日がちょっと良くなる、そんなテーマに出会えますように。どのゲストの演目も選書も本当に素晴らしいので、全て楽しんでいただけるように「通しチケット」も作りました。ぜひ、全部見ていってください！シリーズ化を目指します！
