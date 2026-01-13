藤井 風、ピアノカバー作『LOVE ALL COVER ALL』を紙ジャケット仕様でリリース 1st・2ndなど旧作3作も同仕様で再販へ
藤井 風が、2022年にリリースした2ndアルバム『LOVE ALL SERVE ALL』初回盤CDのプレス＆出荷終了に伴い、初回盤特典として付属していたpiano arranged covers『LOVE ALL COVER ALL』（全11曲）を、2月25日に紙ジャケット仕様にてリリースすることが決定した。
【写真】期待しかない！藤井 風『Pre: Prema Tou』キービジュアル
あわせて、3rdアルバム『Prema』のCD仕様（紙ジャケット）と同様に、1stアルバム『HELP EVER HURT NEVER』、2ndアルバム『LOVE ALL SERVE ALL』、そしてピアノアレンジカバーアルバム『HELP EVER HURT COVER』の3作品も紙ジャケット仕様に変更され、再販がスタートすることも決定。3作品とも、これまでに販売されていた内容からの変更はないという。
藤井は、昨年9月に3rdアルバム『Prema』を発売し、発売前後には初のヨーロッパツアーや2度目の北米ツアーを成功させた。その勢いのままに、今年は『Prema World Tour』と題したアジア6ヶ所でのドーム＆スタジアムツアーが控えている。
