»³²¼¡¢´ä°æ»ÐËå¤é¶¯²½»ØÄêÁª¼ê¡¡¥´¥ë¥Õ¤Î¸ÞÎØ¶¥µ»ÂÐºöËÜÉô
¡¡ÆüËÜ¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¤Î¸ÞÎØ¶¥µ»ÂÐºöËÜÉô¤Ï13Æü¡¢ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊJOC¡Ë¤¬Ç§Äê¤¹¤ëº£Ç¯¤Î¶¯²½»ØÄêÁª¼ê¤ËÃË½÷³Æ8Áª¼ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£½÷»Ò¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ4°Ì¤Î»³²¼ÈþÌ´Í¤Ë²Ã¤¨¡¢´ä°æÌÀ°¦¡¢ÀéÎç¤ÎÁÐ»Ò»ÐËå¡¢ÃË»Ò¤ÏÃæÅç·¼ÂÀ¤é¤¬ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼½ªÎ»»þÅÀ¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò´ð½à¤È¤·¡¢¿½ÀÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾å°ÌÁª¼ê¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤¿¡£¹ñÎ©¥¹¥Ý¡¼¥Ä²Ê³Ø¥»¥ó¥¿¡¼¤äÌ£¤ÎÁÇ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¶¯²½µòÅÀ¤Î¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¡¼¥¬¥¤¥¢¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¡ÊµÜºê»Ô¡Ë¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£