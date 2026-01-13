元AKB48でタレントの峯岸みなみ（33）が12日深夜放送のテレビ朝日系「キョコロヒー」（月曜深夜0・15）にゲスト出演。自身の悩みについて語った。

この日は「緊急事態に備える！もしものピンチ対策会議新春SP」と題し、トークを展開。峯岸は自身のピンチについて「明らかにスマホで隠し撮りをされている時、やめさせ方が分からず撮られまくってピンチ」と打ち明けた。

これについて峯岸は「子供が生まれて、カメラを向けられると、子供の顔がもしSNSに載ったら嫌だなっていうことで。意外と若者もいるんですけれど、年配の方もカメラを向けているなって気付いちゃう時があって」と説明。

「若い子だと、“ちょっと！やめてね〜！”とかって言いやすいと思うんですけれど、ご年配の方だと、どういうふうに声かけていいかなとかって」悩んでいると語った。

これに「トム・ブラウン」布川ひろきはあえてカメラに近づいて「ありがとうございます」とピースして笑ってみてはと提案したが、峯岸は「その人にとって私の印象が、永遠に“ありがとうございます”ってなっちゃったら、支障ありませんかね」と心配。

MCの女優・齊藤京子は「“あー！撮ってるー！”とか言ったらどうなんでしょうね。ポップに。大きい声で言って、みんなに知らせる」とアドバイスしたものの、「ああでもそしたら、プライベートだっていうのがバレるか」とダメだと続けた。

布川は再び「あきれた方だったらどうですか」と自身が提案した「ありがとうございます」をあきれた口調で言ってみてはと持ちかけた。峯岸は盗撮者に対し疲れたような顔をして「ありがとうございます」という姿を実演し、「私のそのありがとうございます動画がTikTokで拡散される日がもしかしたら」くるかもしれないとまとめてみせた。