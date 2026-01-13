FA»Ô¾ì¤Ë»Ä¤ëÂçÊªÂÇ¼Ô¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬3µåÃÄ¤ÈÌÌÃÌ¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥á¥Ã¥Ä¤ÎÁèÃ¥Àï¤Ø
¢¡ ¶¯¹ë3µåÃÄ¤Ë¤è¤ë³ÍÆÀ¥ì¡¼¥¹¤¬²ÃÇ®
¡¡¥·¥«¥´¡¦¥«¥Ö¥¹¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¡Ê28¡Ë¤ÎÁèÃ¥Àï¤¬ËÜ³Ê»ÏÆ°¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥È¥í¥ó¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥á¥Ã¥Ä¤Î3µåÃÄ¤ÈÌÌÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¸½ÃÏ»þ´Ö12Æü¡¢MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï°ÜÀÒÀè¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤È¤·¤Æ±½¤µ¤ì¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤âºòÇ¯12·î¤Ë¥Õ¥í¥ê¥À½£¥À¥Ë¡¼¥Ç¥ó¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤ò¸«³Ø¡£2ÅÙÌÜ¤ÎÀÜ¿¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¤ËÂ³¤¯ÂÇ¼ÔÊä¶¯¤ÎËÜÌ¿¤È¤·¤Æ³ÍÆÀ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¿·¤¿¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥á¥Ã¥Ä¤Ë¤è¤ëÌÌÃÌ¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤«¤é¤ÏÄ¹´ü·ÀÌó¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥á¥Ã¥Ä¤ÏÃ»´ü´Ö¡¦¹âÇ¯Êð¤Ç¤Î·ÀÌó¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ïº¸Íã¼ê¤È¤·¤Æºòµ¨¤Î¥Á¡¼¥àºÇÂ¿½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¡¢¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬º£¥ª¥ÕÂ·¤Ã¤ÆFA¤Ë¡£¼éÈ÷ÎÏ¤ÎÄã²¼¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Îµ¯ÍÑË¡¤â´Þ¤á¡¢³°Ìî¿Ø¤ÎºÆÊÔ¤Ë¸þ¤±Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀïÎÏ¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤ò¿Ê¤á¤ë¥á¥Ã¥Ä¤Ï¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥»¥ß¥¨¥ó¡¢¥Û¥ë¥Ø¡¦¥Ý¥é¥ó¥³¤é¤ò³ÍÆÀ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥É¥é¥Õ¥ÈÆþÃÄ¤«¤é¤ÎÀ¸¤¨È´¤Ìî¼ê¤¿¤Á¤òÊü½Ð¡£¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥Ë¥â¤¬È´¤±¤¿³°Ìî¤Î°ì³Ñ¤Ç¡¢¥Ô¡¼¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤Î¸å³ø¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¶¯ÂÇ¼Ô¤ÏÊä¶¯¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤ÎÂ¸ºß¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï2018Ç¯¤Ë¥¢¥¹¥È¥í¥º¤ÇMLB¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢ÄÌ»»147ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£2022Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¡¢Íâ2023Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î112ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£ºòµ¨¥ª¥Õ¤Ë¥«¥Ö¥¹¤Ø¥È¥ì¡¼¥É²ÃÆþ¤·¡¢ºòµ¨136»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.266¡¢22ËÜÎÝÂÇ¡¢25ÅðÎÝ¡¢OPS.841¤òµÏ¿¡£4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ2ÅÙ¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ1ÅÙ¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¡£