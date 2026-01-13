「きれいめスカート苦手」な40・50代へ！【GU】カジュアルにも合う「優秀ナロースカート」

きれいめのスカートが似合わない……。そんな大人女性は、カジュアルにも合わせやすいスウェット素材のアイテムを試してみるといいかも。編集部がリサーチする中で見つけたのは、【GU（ジーユー）】から登場しているナロースカート。セーターやパーカーなどカジュアルな洋服とも好相性の予感なので、ぜひデイリーコーデに取り入れてみて。

カジュアルさと上品さを両立したナロースカート

【GU】「ヘビーウェイトスウェットナロースカート」\1,490（税込・セール価格）

足元にかけてストンと落ちるナローシルエットで、きれい見えが狙えるスカート。スウェット素材なので、カジュアルな洋服とも合わせやすいのが嬉しいポイントです。バックスリットが入っており、細身ながら足捌きも良さそう。黒のスウェットパーカーと合わせてワントーンで統一すれば、カジュアルさも大人っぽさも備わった冬コーデの完成。

チェック柄ジャケットと合わせた旬顔コーデ

こちらは色違いのナチュラルカラー。清潔感が漂うホワイト系のスカートは、オンにもオフにも使いやすそうです。トレンド感のあるチェック柄のジャケットを羽織れば、冬ムード満点な大人カジュアルコーデに。すっきりとしたシルエットのナロースカートは、オーバーサイズのジャケットと合わせてもメリハリをつけてくれます。スカート以外は落ち着いたトーンで統一して、上品に仕上げるのが垢抜けのポイント。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M