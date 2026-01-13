バスケットボール皇后杯決勝

バスケットボール女子の第92回皇后杯全日本選手権は11日、東京・代々木第一体育館で決勝が行われ、ENEOSがデンソーに76-62で勝利し、3大会ぶり28度目の優勝を果たした。会場で生観戦した大物アスリートは自身のXでその時の想いを振り返っている。

元日本代表・宮崎早織（ENEOS）の最後の皇后杯でもあった一戦を見守ったのは、女子やり投げで2024年パリ五輪金の北口榛花。自身のXに客席からの様子を投稿しながら、「バスケットボール皇后杯観に行ってました。今季はなかなかリーグも観に行けてなかったので初観戦でしたが、ほんと現地行けてよかったです ありがとうございます」とつづっている。

勝利したENEOSがトロフィーを掲げた瞬間や表彰式の写真も投稿。「最後ずっと泣いてました。バスケ見て泣いてるのは2回目です。笑（前回は2-3年前の皇后杯でした）」と感動を吐露。「リーグやユナイテッドカップも続くと思いますが、選手の皆さんが怪我なく力を発揮できますように」と願った。

北口の母は元バスケットボールの実業団選手。本人もかねてから女子バスケ観戦が趣味と公言している。最後は「久々の現地、パワーをたくさんもらえました。私も頑張ります」と刺激を受けた様子だった。



（THE ANSWER編集部）