陸上の女子5000メートルパリ五輪・東京世界陸上日本代表の山本有真（ゆま）が自身のXを更新。所属する積水化学への入社が発表された“後輩”へ歓迎のメッセージを送っている。

山本がメッセージを送った相手は、陸上女子800メートルの日本記録保持者・久保凛（東大阪大敬愛高）。高校卒業後は積水化学に入社し、陸上クラブ「TWOLAPS TC」でトレーニングすることを12日、「TWOLAPS TC」公式Xが発表していた。

注目されていた進路決定に山本も反応。自身のXで「一緒に練習することはほぼないと思うけど、その分会える時はだる絡みさせて〜」と記すと、2ショット写真を公開。「この時は来てくれるかなぁの段階だったから本当嬉しいよ〜」と歓喜の声をあげている。

17歳の久保は高校2年時の2024年に、800メートルで日本女子初の2分切りとなる1分59秒93の日本新記録をマーク。昨年は1分59秒52とさらに記録を更新して日本選手権連覇。東京世界陸上にも出場した。



（THE ANSWER編集部）