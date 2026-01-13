ラランド・ニシダ、『スペルマゲドン 精なる大冒険』で声優デビュー まさかの精子役は「どうしてもやりたいと思っていた」
アニメ映画『スペルマゲドン 精なる大冒険』で、ラランドのニシダが精子のシメン役として声優デビューすることが発表された。
【写真】ニシダが演じる精子のシメン
本作は、思春期真っただ中の少年の体内で繰り広げられる精子たちの命がけの大冒険をミュージカル・ナンバーと共に描く。監督はデヴィッド・ハーバー主演のクリスマス・アクション『バイオレント・ナイト』（2022）のトミー・ウィルコラと、ノルウェーのアニメ映画界で活躍するラスムス・A・シーヴァートセン。本国ノルウェーではハリウッド超大作規模で公開され、2週連続で第1位を記録。台湾や香港でも10代を中心に熱狂的な反響が広がり連日満席の社会現象を起こした。
ラランドのニシダが演じるのは、主人公イェンスの体内で大冒険を繰り広げるちょっぴり頼りないが勉強熱心な精子シメン役。
ニシダは出演が決まった際のことを「精子の役だけはどうしてもやりたいと思っていた。上手くできるかという不安と、精子をやりたいという期待がぶつかり合いました」とコメント。役との共通点は「みんなが飛びついているコンテンツを好きにならないという天邪鬼さは近い気がしました」とし、自身の初体験に関しては「ノーコメントです。イメージを守りたいというか、顔ファンでやっているんでこっちも。顔ファンが悲しむかなって。夢は売っていますから、無礼な質問だと思いました」とファン思いのアイドル並みの回答。
最後に観客に向けて「ミクロの世界をアニメーションで描くというのはあると思うんですが、その中でも一番皆さんが興味ある（内容）と思います。下品なダジャレが結構あり、ゲラゲラ笑えるし興味深いという丁度いいラインです。是非皆さんご覧ください、大好きですわたしは！」とイチオシした。
またシメンと冒険を共にする勝ち気で真っすぐな精子カミラ役は大橋彩香、ゲーム大好き思春期真っただ中の主人公イェンス役は福原かつみ、イェンスの気になる女の子リサ役は天沢カンナが演じる。
アニメ映画『スペルマゲドン 精なる大冒険』は、2月13日より全国公開。
※声優キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■ちょっぴり頼りない精子・シメン役／ラランド ニシダ
初めて声優のお仕事をいただいて、演じたキャラクターが精子でした。大変光栄です。
シメンくんはとても可愛かったです。是非ともフィギュア化して欲しい。ちょっと表面がヌルヌルしてても良いです。
精子が膣内で巻き起こすドタバタコメディー、ぜひご覧ください。
推しキャラ：カウパー僧
■勝気でまっすぐな精子・カミラ役／大橋彩香
人生初の精子役を演じさせていただきました！！
お話をいただいた時は、本当に嬉しかったです。
人間の身体の中で繰り広げられる激しい競争に、
「みんな幸せになってくれ…！」と手に汗握りながら収録させて頂きました。
ミュージカルシーンもあり、これまでにない新しい作品になっていると思います。
ぜひ最後まで楽しんでください！！
推しキャラ：大腸菌
■ゲーム大好き思春期真っ只中の少年・イェンス／福原かつみ
イェンス役の福原かつみです。
『スペルマゲドン 精なる大冒険』は劇中のワードセンスが面白くて台本チェックの段階から笑い転げてしまいました。
ですが性知識などに関して勉強になることも多い作品だと感じたので、ぜひ最後まで目を離さず見て下さいね。
シメンの歌唱パートも担当しました。場面を彩る数多の楽曲たちもぜひお楽しみくださいませ！
推しキャラ：イェンス
■イェンスの気になる女の子・リサ／天沢カンナ
収録を終えてからしばらくは「タ〜マのなか〜♪」が口癖になってしまうほどの中毒性でした！
キュートでチャーミングで好奇心旺盛、そして思いやりに溢れた素敵なリサちゃんを演じることができて、とっても嬉しかったです。
本編はもちろん、歌の部分もキャスト・スタッフ一同力を合わせて作り上げた渾身の吹替版です！ぜひ楽しんでください！
推しキャラ：ミリアムとペッテル(イェンスの両親)仲良しで最高！（ハート）
