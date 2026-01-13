◆第７３回日経新春杯・Ｇ２（１月１８日、京都競馬場・芝２４００メートル）＝１月１３日、栗東トレセン

ゲルチュタール（牡４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ブリックスアンドモルタル）は、全休日のこの日を馬房で静養に充てた。房野助手は「順調に来ています。調教での行きっぷりも良くなっていますよ」と笑みを浮かべた。１３日午後に発表されたハンデも「５６キロまでならいいね」と言った通りの５６キロに決まった。

前走の菊花賞では、勝負どころで素早い反応ができず、外から勝ち馬に先に動かれた。直線は盛り返すように脚を使っていたが、４着まで。同助手は「ギアの上がり方がもう少しスムーズならね。乗りやすい馬なんだけど、もっと前で、勝負どころでも（手綱を）抱えて乗れるようになれば」と注文をつける。連勝した２走前、３走前のような４角先頭の方が持ち味が生きる。

有馬記念を勝ったミュージアムマイル、天皇賞秋を勝ったマスカレードボールが示すように、明け４歳の世代はハイレベルと言われる。その２頭に続くためにも、まずはここで初重賞を取りたい。「今年は王道路線をいってほしい。負けたくないというか、取りこぼしたくないですね」と房野助手は力を込めた。