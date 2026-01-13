◆第６６回京成杯・Ｇ３（１月１８日、中山競馬場・芝２０００メートル）＝１月１３日、栗東トレセン

マテンロウゲイル（牡３歳、栗東・野中賢二厩舎、父エピファネイア）は、同じレースに向かう他厩舎の２頭と角馬場に入り、そのあと坂路で６５秒３―１５秒６のタイムで調整し、１４日の追い切りに備えた。この日は申請をしていなければ調教を行えない全休日。野中調教師は「他の馬と連携を取って、一緒に落ち着いてできた」とホッとした表情を浮かべた。周りに馬がほとんどいない状況だったため、若い３歳馬同士で協力しあった。

８日の１週前追い切りでは、ＣＷコースで６ハロン８３秒２―１０秒８を馬なりでマークした。「前走後にリフレッシュして予定通り。１週前としてはいい動きでしたね」と仕上がりも順調だ。ここまでの３走は全て上がり３ハロン最速で、２走前に首差の勝ち馬は阪神ＪＦで２着。ここでもやれる下地はある。

初の関東遠征だが、「先々に向けて、中山を試したい。バランス良く走れたら、すごい脚を使えそう」と指揮官は前向き。持ち前の末脚で一発を狙う。