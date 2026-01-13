杭州蕭山国際空港。（資料写真、杭州＝新華社配信）

【新華社杭州1月13日】中国浙江省の杭州蕭山国際空港はこのほど、2025年の航空機発着数が前年比2.7％増の33万回、旅客数が5.0％増の5046万人、貨物・郵便物輸送量が7.9％増の79万トンに達し、発着数、旅客数がそろって過去最高を更新したと明らかにした。

25年末時点の就航都市数は223都市、航路網は5大陸の35カ国・地域に広がり、就航する国内外の航空会社は75社だった。

同空港から出入境した人は11.6％増の530万人以上となった。国際線の開拓と強化を通じ、ベトナム・ハノイ、インドネシア・ジャカルタなどを往復する路線が再開し、ドバイを本拠地とするエミレーツ航空も就航した。また、空港の運営・サービス水準を引き上げ、世界の主要国・地域とのアクセス効率とつながる力を大幅に高めた。

貨物輸送面では、貨物便を増やし、新興市場を開拓した。杭州と東京、ウズベキスタン・タシケント、チェコ・オストラバを往復する路線を新規就航させたほか、メキシコ・メキシコ市との往復便を週4便に増やし、中南米の輸送力を往復で週300トン以上に引き上げた。さらに、カナダ・バンクーバーにある海外貨物ステーションを稼働させ、浙江産の商品を13時間で北米の主要市場まで届くようにした。路線の増加を受け、同空港の25年の国際・地域間貨物輸送量は10.4％増の25万7千トンに達した。国際貨物便も28路線に増え、貨物便の運航数は週120便となった。