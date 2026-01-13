プロ野球阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）が10日放送の読売テレビ「あすリート」に出演。愛弟子で番組ナビゲーターの鳥谷敬氏（44）と対談した。

番組では25年ドラフト2位の谷端将伍内野手（日大）の質問に回答。「インコースのさばき方」について助言を求められた岡田氏は「インコースはしかし…打てんやつは打てんで」とバッサリ。

思わぬ回答に一瞬苦笑いした鳥谷氏も「まあ、自分は打てなかったのでファウルにしました」とぶっちゃけ。岡田氏も「そうやな。逃げるな、はっきり言うて」と同調した。

続けて鳥谷氏が「インコースを打てるようにしたら、もともと打ててたところが打てなくなるんですよね」と振ると、岡田氏は「苦手なところを克服しようとする必要はない」ときっぱり。鳥谷氏は「野球やってると永遠のテーマ…」と頭を抱える様子で「打てないところを打とうとすると、打ててたところが打てなくなるということが、プロに入ってから打てなくなる一番の要素だと思うんで。今までやってきたことを変えるのが一番危険かなと思います」と助言した。