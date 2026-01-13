県内の2つの商工会が協力して、来月、東京で開かれる食の見本市に出展します。



コンセプトは「上質な田舎」。



それぞれの商工会の会員の事業者が開発した“秋田の食”を売り込みます。



河辺雄和商工会 枝川大地さん

「単なる共同作業ではなく、産地として存在感を最大限発揮させ、有意義な商談の機会にしたいと考えております」



来月4日から東京で開催される食の見本市、「グルメショー春2026」に出展するのは、秋田市の河辺雄和商工会と、五城目、八郎潟、井川の3つの町からなる湖東3町商工会の会員、あわせて6つの事業者です。





自家製甘酒工房あまざけらぼ 打矢智己さん「自分の作っている甘酒を必要としてくれる方と出会えるいい機会になると思っているので、一生懸命、必要としてくれそうな方というか、出会った方、1対1で思いを一生懸命伝えられるようにできればいいなと」ごま油の製造を手掛けるYOUALL 小澤瑞紀さん「雪の影響で小売店にお客さんが足を運ぶ機会が冬の期間少なくなってしまうのが多くて、販売数も冬の間減少してしまうのが現状なので、全国のバイヤーさんと出会って取り扱いをいただくことで通年で販売機会を増やしていけたらなと」「上質な田舎」をコンセプトに、事業者の垣根を越えて新たな商品も開発しました。井川町の事業者が地元の野菜で漬け込んだキムチです。秋田市の事業者がつくったいぶりがっこも使われています。北嶋大聖記者「いぶりがっこの食感と（キムチの）うまみと甘みがかなり相乗効果を生み出しているというかすごく食べやすいです」さらなる販路拡大へ、2つの商工会は「グルメショー」を通してバイヤーとの商談機会の増加を後押しします。