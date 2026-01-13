ABS秋田放送

大館市の認定こども園で相撲教室が開かれました。

園児たちは、お手製のまわしをしめ、ぶつかり稽古にも挑戦しました。

相撲教室が開かれたのは、大館市の南が丘こども園です。

相撲を通して元気に成長してもらおうと、約80人の園児が参加しました。

市内にある秋田北鹿館道場の監督と、道場に通う小・中学生が講師役を務め、四股の踏み方やすり足など、相撲の基本動作を学びました。

“稽古”が始まって、約30分。

園児たちはお手製のまわしをしめ、ぶつかり稽古にも挑戦です。

自分たちよりもはるかに大きい、お兄さん・お姉さんに挑みました。

なかには体重100キロ超えの中学生も。

園児たちは力を合わせて、押し続けました。

園児
「たのしかったです」

園児
「たのしかった」
記者
「どういうところ楽しかった？
園児
「おすところ」

園児
「うれしかった」
記者
「お相撲好きになりましたか」
園児
「はい！」

記者
「どんなお相撲さんになりたいかな？」
園児
「・・・つよいおすもうさん」

元気いっぱい、そして楽しみながら相撲に親しんだ園児たち。

寒さを吹き飛ばす熱い“取り組み”が続きました。