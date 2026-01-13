大館市の認定こども園で相撲教室 お手製のまわしをしめた園児たちがぶつかり稽古にも挑戦 秋田
大館市の認定こども園で相撲教室が開かれました。
園児たちは、お手製のまわしをしめ、ぶつかり稽古にも挑戦しました。
相撲教室が開かれたのは、大館市の南が丘こども園です。
相撲を通して元気に成長してもらおうと、約80人の園児が参加しました。
市内にある秋田北鹿館道場の監督と、道場に通う小・中学生が講師役を務め、四股の踏み方やすり足など、相撲の基本動作を学びました。
“稽古”が始まって、約30分。
自分たちよりもはるかに大きい、お兄さん・お姉さんに挑みました。
なかには体重100キロ超えの中学生も。
園児たちは力を合わせて、押し続けました。
園児
「たのしかったです」
園児
「たのしかった」
記者
「どういうところ楽しかった？
園児
「おすところ」
園児
「うれしかった」
記者
「お相撲好きになりましたか」
園児
「はい！」
記者
「どんなお相撲さんになりたいかな？」
園児
「・・・つよいおすもうさん」
元気いっぱい、そして楽しみながら相撲に親しんだ園児たち。
寒さを吹き飛ばす熱い“取り組み”が続きました。