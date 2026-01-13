大館市の認定こども園で相撲教室が開かれました。



園児たちは、お手製のまわしをしめ、ぶつかり稽古にも挑戦しました。



相撲教室が開かれたのは、大館市の南が丘こども園です。



相撲を通して元気に成長してもらおうと、約80人の園児が参加しました。



市内にある秋田北鹿館道場の監督と、道場に通う小・中学生が講師役を務め、四股の踏み方やすり足など、相撲の基本動作を学びました。



“稽古”が始まって、約30分。





園児たちはお手製のまわしをしめ、ぶつかり稽古にも挑戦です。自分たちよりもはるかに大きい、お兄さん・お姉さんに挑みました。なかには体重100キロ超えの中学生も。園児たちは力を合わせて、押し続けました。園児「たのしかったです」園児「たのしかった」記者「どういうところ楽しかった？園児「おすところ」園児「うれしかった」記者「お相撲好きになりましたか」園児「はい！」記者「どんなお相撲さんになりたいかな？」園児「・・・つよいおすもうさん」元気いっぱい、そして楽しみながら相撲に親しんだ園児たち。寒さを吹き飛ばす熱い“取り組み”が続きました。