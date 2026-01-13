サッカー明治安田J2ブラウブリッツ秋田は、来月開幕するリーグ戦に向け、新たなスローガンや新加入選手を発表しました。



掲げたのは「信 秋田一体」。



サポーターや県民の勝利を信じる気持ちを力に変え、秋春制へと移行する新シーズンへの弾みとします。



秋田市で開かれたブラウブリッツの新体制発表会。





約120人のサポーターなどが集まりました。Jリーグは今年、シーズンの開幕時期をこれまでの2月から8月に変更、秋春制へと移行します。このため、来月から6月にかけて「百年構想リーグ」と呼ばれる特別なリーグ戦を開催します。J2とJ3、40チームが参加するリーグ戦で、10位以内を目標に掲げるブラウブリッツ。吉田謙監督が新たなスローガンに込めた思いは…吉田謙監督「信じる力を信じ切る」自ら、スローガンも発表しました。吉田謙監督「信 秋田一体！」シーズンが移行する年に、秋田の底力と可能性を「信じて」「挑戦する」という思いが込められています。吉田謙監督「まず…子どもたち、子どもたちを僕たちが信じてあげなかったら誰が信じるんですか、子どもたちの可能性、そして選手たちの可能性を絶対に信じる、信じるからこそ力を出せると思います、どうか選手・クラブを信じてください。力を貸してください、よろしくお願いいたします」悲願のJ1昇格へ弾みをつけたいリーグ戦を前に、経験豊富な選手など6人が新たに加わりました。昨シーズン、J1昇格を果たした長崎から移籍のDF・岡野洵選手もその一人です。新加入DF・岡野洵選手「秋田でJ1昇格を本気で成し遂げるために全力で戦いますよろしくお願いします」ブラウブリッツは14日に高知でキャンプをスタートさせ、来月7日に開幕するリーグ戦に向けた調整を本格化させます。