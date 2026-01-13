「どーんという音。警察官が倒れていた」警察官に停止求められたバイクが減速せず突っ込み逃走　男は黒っぽい上着と灰色っぽいズボンを身に着ける　大阪・堺市

バイクが警察官をはねて逃走。警察は殺人未遂事件として捜査しています。



視聴者提供の映像にはヘルメットを着用せずに走行するバイクが映っています。



交差点付近で白いヘルメットを被った警察官が停止を求めますが、バイクは減速せずそのまま警察官に突っ込みます。反対車線からは白い車が走ってきていて、あわや衝突という危険な状況です。



警察によりますと１月１２日午後５時すぎ、堺市南区美木多上で交通事故の対応をしていた男性巡査長（４４）がヘルメットを着用せずにバイクを運転する男を発見し、停止を求めましたが、はねられたということです。





巡査長は左ひざを打撲する軽傷を負いました。（近隣住民）「どーんと音がなって窓から見たら（警察官が）ぺたって倒れていましたけど、ほふく前進みたいな形で自分で道の横に寄っていました」バイクにはナンバープレートが付いておらず、男はバイクをその場に乗り捨てて逃走しました。逃げた男は黒っぽい上着と灰色っぽいズボンを身に着け、若く見えたということで、警察は殺人未遂などの疑いで捜査しています。