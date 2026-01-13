「ふるさとにお迎え」高市総理の地元・奈良で日韓首脳会談 李大統領「ふるさとで会うことは特別な意味合い」 ホテル周辺は数千人態勢の警備 総理就任後初のお国入りで安倍氏の慰霊碑訪れる
１月１３日午前、関西空港に降り立った韓国の李在明大統領。高市総理との首脳会談が、互いの国を行き来する「シャトル外交」の一環として、今回、高市総理の地元奈良で開催されました。
（高市早苗総理）
「本年のシャトル外交の最初の機会に、大統領および韓国代表団のみなさまを私のふるさと奈良にお迎えすることができて、皆さまを歓迎したいと思います」
李大統領も「高市総理のふるさとである奈良でお会いすることは特別な意味合いを持っている」と応じました。
（地元の人）
「今まで見たこともないくらいものものしい（Ｑ高市総理に期待することは？）ご自分の思うことをまっとうしてほしいなと思います」
「高市さんは、奈良を盛り上げてほしいです」
一方、出迎える高市総理は１２日、奈良へ総理就任後、初めてのお国入り。依然、高い支持率の高市総理は地元のみやげもの店でも、「さなえちゃん紅白まんじゅう」や「写真入りアクリルスタンド」など関連グッズがずらりと並んでいます。
会談に先立ち高市総理は１２日、奈良市内で銃撃され亡くなった安部元総理の慰霊碑を訪れました。政治の師と仰ぐ安部氏の慰霊碑を前に何を思ったのでしょうか。