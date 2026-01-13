広島・中村奨成外野手（２６）が真のレギュラーへ２大目標を掲げた。２０１７年ドラフト１位が狙うのは「フルイニング出場」＆「打率３割」。１３日、広島・福山市内で自主トレを公開し、「１４３試合フルで出て、野球人として一流の３割を打ちたい」と、闘志を燃やした。

２５年は１０４試合出場で打率２割８分２厘と飛躍。ただ、得意、不得意は顕著で巨人・山崎（打率７分１厘）、ＤｅＮＡ・東（同５分）には封じられた。リーグ屈指のスターター攻略は大台到達へ必須。「いいイメージを持って練習しています」と、徹底研究を進めている。

昨年１０月に右足首の手術を受けたが、経過は順調。この日は中堅と右翼の位置で打球を捕るなど、プレーに支障はなく「今のところ問題なくできている。いつでもキャンプに入れるぐらい足も動いている」と胸を張った。

「１番・中堅」へのこだわりは強く、一番のライバルはベテラン・秋山。「秋山さんはメラメラしてくると思うので、そこに負けじと。グイグイいくつもりです」。ドラフト１位で同じ外野の平川（仙台大）も加入したが、「秋山さんしか見ていない」とキッパリ。ファンの期待を一心に背負う男はもう９年目。一気に一流の道を行く。