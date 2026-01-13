沖縄・金武町でキャンプ中の北海道コンサドーレ札幌は１３日、２部練習で２日目を終えた。横浜ＦＣへの期限付き移籍から３年ぶりに復帰したＤＦ福森晃斗（３３）と、１年半の期限付き移籍期間を終え、札幌で勝負することを決めたＦＷ大森真吾（２４）が、今季に向けた決意を語った。

充実の表情で、福森がキャンプ２日目の練習を終えた。時間こそ各１時間ほどと長くはないが、強度の高いメニューの連続。「練習間もジョグして次の練習に移ったり、止まって息つくところがあまりない」と汗をぬぐうが、意図は十分理解している。「止まる時間が少ないっていうのは試合にも通じるところだから」。常に動くことを求める川井健太監督（４４）の考えを踏まえ、懸命にボールを追っている。

期限付き移籍していた横浜ＦＣでは２４年にＪ１昇格、昨年はＪ２降格を経験した。同カテゴリーになったこともあり、３年ぶりに決めた札幌への復帰。横浜にいる間も「札幌の試合は全て見ていたし、こうしたら良いのにとか、常に考えていた」。札幌愛を抱き続けた男は、リーグ通算３７７試合出場の経験を、チームに余さず注いでいく。

「去年Ｊ１を経験して改めて思ったのは、強いチームには若くていい選手が何人もいる。札幌にも良い選手はいるので。世代別代表などに少しでも引き揚げられるよう、自分のことも１００％やりながら、若手の選手に伝えていければ」とすべき役割を思い描いた。

今年３４歳になる。これまで札幌では主力として９年プレーしてきたが「メンツも変わったし、コーチ陣も変わった。出場数が多いからといって試合に出られる訳でもない」と自覚しているように、１からの戦いになることは分かっている。若きライバルは多いが助言は惜しまない。「自分が元々できることを教えていくだけなので。それができるようになった先は、その選手がどう意識して試合にどう持っていくかだから。自分も１年１年、年は取る。若い選手とうまく融合していければいい」とチームの底上げを何より願った。

もちろん、定位置奪取への思いは強くある。「若手に負けてるって言う気などない」と声を大にした後に、こう続けた。「試合に出たら自分の良さを存分に出すだけだし、出られなければもっとサッカーがうまくなればいいだけだから」。衰えぬ向上心と卓越した左足を武器に、真っ向勝負を挑む。（砂田 秀人）