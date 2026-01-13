白血病を公表したタレントでモデルのネイボール（35）が13日までに自身のブログを更新。抗がん剤治療を続ける日々の中で、“小さな主治医”が癒しになっていることを明かした。

この日、「娘が最強の治療薬」と題してブログを更新。「抗がん剤を飲みながらの生活は、正直しんどい日も多いです」と率直な思いを吐露したネイボールは、体の重さや気持ちの落ち込みから「今日はもう何もしたくない…」と感じる日もあると、闘病中の本音を吐露した。

そんな中で支えになっているのが、まだ幼い娘の存在。「そんなとき聞こえてくる娘の『ぶー』『ぶー』という小さな声。それだけで、心の奥にポッと明かりがつくんです」と愛情あふれる言葉でつづった。

さらに「抱っこすると、まだふにゃふにゃの体でぎゅっと服をつかんでくる。その小さな力が、どんな薬よりも効く気がします」と、父としての実感を述べ「つらい治療も、『この子の成長をもっと見たい』そう思えるから頑張れる」と前を向いた。

最後は「娘は、僕の人生でいちばん優しくて、いちばん強い治療薬です」「今日も一日、この小さな主治医に癒されながら元気にすごしてます」と締めくくった。

ネイボールは日本人と米国人の両親を持ち、サッカーブラジル代表・ネイマールのそっくりさんとして話題に。元AKB48・川崎希の夫で、タレント・アレクサンダーの付き人をしていたこともあった。バラエティー番組やCMにも出演し、最近は動画クリエイターとしても活動している。2024年1月に白血病を公表した。闘病中に不妊治療を行い、今年1月には第1子女児が誕生している。