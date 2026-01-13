¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦À¾ÀîÎ¶ÇÏ¡ÖÀ¾³À¤¯¤ó¡¢ËÍ¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ë²¿¤«¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¡¡³ÚÅ·Àï¤Ç½±¤ï¤ì¤¿¡È°Ì´¡É¤È¤Ï
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¿·½Õ¹±ÎãÆÃÈÖ¡ÖÂçÏÂÃÏ½ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¡Ä¶¥×¥íÌîµåULTRA¡×¡Ê¸å2¡¦00¡Ë¤¬11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀ¾ÀîÎ¶ÇÏ³°Ìî¼ê¡Ê31¡Ë¤¬VTR½Ð±é¡£³ÚÅ·¤ÎÀ¾³À²íÌðÅê¼ê¡Ê26¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖËÍ¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ë²¿¤«¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Î12µåÃÄÂÐ¹³¤«¤é¥»¡¦¥ÑÂÐ¹³¤Ë½é¤á¤ÆÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿º£²ó¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¶¥µ»¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¹±Îã¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÄ¶ULTRA¥È¡¼¥¯¡×¤Ï·òºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö2025Ç¯ÀÖ¤ÃÃÑ¡Ä¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼ºÇÔÃÌ¡×¤È¤¤¤¦¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë½Ð±é¤·¤¿À¾³À¤Î¡È¤¶¤ó¤²¡É¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥à¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¤Ë¡Ä¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï2025Ç¯3·î30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿³«Ëë¥«¡¼¥É¤Î3ÀïÌÜ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡½³ÚÅ·Àï¡Êµþ¥»¥éD¡Ë¤Î¤³¤È¡£
¡¡À¾³À¤Ï5²óÅÓÃæ¤Ë3ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡£¤³¤Î²ó¡¢À¾Àî¤ò¥«¡¼¥Ö¤Ç°ì¼ÙÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¤Þ¤¿¤¤¤ÇÂ³Åê¤·¡¢7²ó¤ËºÆ¤ÓÂÇÀÊ¤ØÀ¾Àî¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎºÝ¡¢À¾Àî¤¬¥¿¥¤¥à¤òÍ×µá¡£µå¿³¤â¤½¤ì¤òÇ§¤á¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¤¤ëÀ¾³À¤Ï¥Û¡¼¥àÊý¸þ¤òÁ´¤¯¸«¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥à¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÅêµå»ÑÀª¤Ë¡£Åê¤²¤Ê¤¬¤é¤è¤¦¤ä¤¯µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡È»þ¤¹¤Ç¤ËÃÙ¤·¡É¤Ç¡¢¾Ç¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ËÅêµå¤¬À¾ÀîÌÜ¤¬¤±¤Æ°ìÄ¾Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤é3¿Í¡ÊÀ¾Àî¡¢Êá¼ê¡¢µå¿³¡Ë¤È¤âÎ©¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤¨¤Ã¤Ã¤Ã¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥ä¥Ð¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¤½¤Ã¤ÁÊýÌÌ¡ÊÀ¾Àî¡Ë¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤ä¤à¤³¤È¤·¤¤ê¤ÎÀ¾³À¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¹²¤Æ¤ÆË¹»Ò¤ò¼è¤ê¡¢¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤¹¤°¤Ë¼Õºá¤·¤¿¤¬¡¢´éÌÌÁóÇò¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Àî¤¬¤È¤Ã¤µ¤Ë¤è¤±¤¿¤¿¤á¥Ü¡¼¥ë¤¬Åö¤¿¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²¾¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¥¿¥¤¥àÃæ¤Î¤¿¤á»àµå¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¡ÈÅö¤¿¤Ã¤¿¤À¤±¡É¤ÎÅö¤¿¤êÂ»¤È¤¤¤¦À¾Àî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄË¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²¿¤È¤«¤½¤ì¤Ï²óÈò¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡Ä¡£
¡¡¡Ö¤½¤Î¤¢¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ç¥Ã¥É¥Ü¡¼¥ëÅö¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡£¤½¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¾³À¡£¼Â¤Ï¤³¤ÎÂÇÀÊ¤Î4µåÌÜ¤ËÅê¤¸¤¿4µåÌÜ¡¢149¥¥íÄ¾µå¤¬À¾Àî¤Î±¦ÉªÉÕ¶á¤ËÅö¤¿¤ê¡¢»àµå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¡ÈÈï³²¼Ô¡É¤ÎÀ¾Àî¤¬VTR¤ËÅÐ¾ì¡£
¡¡¡ÖºÇ½é¤¹¤°¥¿¥¤¥à¤«¤«¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£¤Ç¡¢¤¢¤ì¤è¤¢¤ì¤è¤È¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤è¤±¤Æ¥Û¥ó¥Þ¤Ë¤½¤³¤ËÍè¤¿¡£¤è¤±¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÉáÄÌ¤ËÂ¿Ê¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿À¾Àî¤Ï¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¡ÖÀ¾³À¤¯¤ó¡¢ËÍ¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ë²¿¤«¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤½¤Î¤¢¤È¤·¤Ã¤«¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤Æ¡£¤·¤«¤â¤Þ¤¢¤Þ¤¢ÄË¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£ÍèÇ¯¡Ê2026Ç¯¡Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÆ¬¤ò²¼¤²¤ÆÀ¾³À¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¸«¤¿À¾³À¤Ï¡Ö¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤ó¤Ç¡Ä¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¡Ê2026Ç¯¡Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é°ìÈÖ¤Ë¼Õ¤ê¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶²½Ì¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¨ºÂ¤Ë¤Þ¤À¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
