¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û¡Ö°ñ¾ëÀûÉ÷¡×¤ËÂ³¤¤¤¿½àV¤Î¼¯Åç³Ø±à¡¡¥¿¥¤¤«¤éÍè¤¿2Ç¯À¸GK¤Ï¡Ö¹ñÎ©¤Ë¤â¤¦1²óÌá¤ê¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é
¡Ö¶¯¤¤¡¢Â®¤¤¡¢¤¦¤Þ¤¤¡£´°àú¤ÊÁê¼ê¤Ç¤¹¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡£¤µ¤¹¤¬ÆüËÜ°ì¤Ç¤¹¡×
¡¡¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¸©¡Ë¤Î¼é¸î¿À¡¢¥×¥à¥é¥Ô¡¼¡¦¥¹¥ê¥Ö¥ó¥ä¥³¤ÏÀ¶¡¹¤·¤¤É½¾ð¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë6Ëü142¿Í¤ÎÂç´Ñ½°¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤ÇºÝÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¸©¡Ë¤Î¶¯¤µ¤À¤Ã¤¿¡£J1Í¥¾¡¤Î¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡¢J2Í¥¾¡¤Î¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤é¤Ë¤è¤ë¡Ö°ñ¾ëÀûÉ÷¡×¤ËÂ³¤¤¤¿¼¯Åç³Ø±à¤ò¤â¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤â¡¢Èà¤é¤ÎÊÉ¤òÆÍ¤ÇË¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¼¯Åç³Ø±à¤Î£²Ç¯À¸GK¥×¥à¥é¥Ô¡¼¡¦¥¹¥ê¥Ö¥ó¥ä¥³¡¡photo by Takahashi Manabu
¡Ö¿ÀÂ¼³Ø±à¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÇ§¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Î¨Ä¾¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¡¢µ»½ÑÌÌ¡¢¤¦¤Á¤è¤ê¤â¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÇÔ¤ì¤¿¼¯Åç³Ø±à¤ÎÎëÌÚ²í¿Í´ÆÆÄ¤Ï¡¢²ù¤·¤µ¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Áê¼ê¤Î¶¯¤µ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤Ï¸ß³Ñ¤ÎÀï¤¤¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£²¼ÇÏÉ¾¤É¤ª¤ê¤Ë¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤ÄÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¤â¡¢¼¯Åç³Ø±à¤âÎ¾¥µ¥¤¥É¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¹¶·â¤ÇÂÐ¹³¡£¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ÇÁê¼ê¤òÀ©¸Â¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÇØ¸å¤òÆÍ¤«¤ì¤Æ¤âÇ´¤ê¶¯¤¯¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤ËÂ³¤¤¤Æ2´§¤òÁÀ¤¦Í¥¾¡¸õÊä¤ËÂÐ¤·¡¢¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬19Ê¬¤ËÎ¢¤ËÈ´¤±½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢Í¿¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¯Åç³Ø±à¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸¤¯Í¥¾¡¸õÊä¤ÎÎ®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¤ò·âÇË¤·¤¿½à·è¾¡¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼ºÅÀ¥¼¥í¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¥×¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ç¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î4ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÎÀ¶¿åºó¶ê¡Ê¤µ¤¯¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¼ºÅÀ¥·¡¼¥ó¤ò²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡ÖºÇ½é¤Î15Ê¬¤Ç¼ºÅÀ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤«¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¾¯¤·µ¤¤¬´Ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤«¡¢Èè¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ......¡£Ê·°Ïµ¤¤Ë¤â¤Á¤ç¤Ã¤È°û¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤¬°¤¤Êý¸þ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¡×
¡¡¥×¥é¥ó¤¬Êø¤ì¤¿¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¼¯Åç³Ø±à¤Ë¾¡µ¡¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢31Ê¬¤ÎPK¥¹¥È¥Ã¥×¤À¡£¡Ú¼¯Åç³Ø±à¤Ë¤Ï¸÷¤ë¸ÄÀ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Û
¡ÖÁê¼ê¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡Ê·è¾¡¡Ë¤ÎÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¸©¡ËÀï¤È¡Êº£Âç²ñ¤Î¡Ë½à·è¾¡¤Ç¤âPKÀï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»î¹çÁ°¤Ë¥á¥â¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡ÊÌÚ²¼¡Ë±Ê°¦¡Ê¤È¤¢¡ËÁª¼ê¤Ë¡Ø¤³¤Ã¤Á¤ËÈô¤ó¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Èô¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹â¹»¿Ê³Ø»þ¤Ë¡ÖÈù¾Ð¤ß¤Î¹ñ¡×¥¿¥¤¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼2Ç¯À¸¤¬ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò°µ´¬¤Î¥»¡¼¥Ö¤Ç¤·¤Î¤°¤È¡¢¤³¤³¤«¤éÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¤³¤³¤«¤é¼¯Åç³Ø±à¤ËÀª¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÎÍ¥°ÌÀ¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ39Ê¬¡¢¼«¿Ø¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ë¥í¥¹¥È¤«¤é¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¤ò¤ª¸«Éñ¤¤¤µ¤ì¡¢ÄËº¨¤ÎÄÉ²ÃÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¼¯Åç³Ø±à¤Ë¤Ï¡¢¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤é¤·¤¤ÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤ÈÁª¼ê¸òÂå¤Ç¹¶·â¤ò³èÀ²½¤·¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Îµ¡²ñ¤ò³ÍÆÀ¡£52Ê¬¤Ë¤Ï±¦CK¤«¤é·èÄêÅª¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤ë¤â¡¢¥Ý¥¹¥È¤ËÁË¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£55Ê¬¤Ë¤ÏFK¤«¤é´°àú¤Ê¥Ø¥Ã¥É¤ò¸«Éñ¤Ã¤¿¤¬¡¢Áê¼êGK¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢»î¹ç¤Î¹ÔÊý¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÀ¶¿å¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Î¹âÀºÅÙ¤Î¥¥Ã¥¯¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¼¯Åç³Ø±à¤Î¶¯¤ß¤À¡£¤Û¤«¤Ë¤â193cm¤ÎÄ¹¿È¤ò¸Ø¤ê¡¢Âç²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥»¡¼¥Ó¥ó¥°¤òÏ¢È¯¤·¤¿¥×¥à¥é¥Ô¡¼¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¶¯Îõ¤Ê¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤òÈäÏª¤·¤¿»°±º½Õ¿Í¤Ê¤É¡¢¼¯Åç³Ø±à¤Ë¤Ï¸÷¤ë¸ÄÀ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡OB¤Î¾åÅÄåºÀ¤¤Ç¤âÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Æ±¹»»Ë¾å½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤»¤¿¤Î¤â¡¢Èà¤é¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢·è¤·¤Æ¥Õ¥í¥Ã¥¯¡Ê¤Þ¤°¤ì¡Ë¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ï¡¢Èà¤é¤ò¤µ¤é¤ËÎ¿²ï¤·¤¿¡£ÌÔ¹¶¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ëÁê¼ê¤òÎäÀÅ¤Ë¤¤¤Ê¤·¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¤È¤É¤á¤ò»É¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë»î¹ç¹ª¼Ô¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÎÆ°¤«¤·Êý¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¶¯ÅÙ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤³¤ò¾å²ó¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬½àÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ê³Æ®¤·¤¿À¶¿å¤Ï¡¢0-3¤Î´°ÇÔ¤Ë¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£¡Úº£ÅÙ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È·è¾¡¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡Û
¡¡¤¿¤À¡¢ÄºÅÀ¤Ë¤Ï¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëÂç²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â³Î¤«¤À¤í¤¦¡£
¡¡»î¹ç¤ò¾¡¤Á¿Ê¤à¤Ê¤«¤Ç¼«¿®¤ò¿¼¤á¡¢·àÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÁª¼ê¸¢¤ÎÂé¸ïÌ£¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢¥æ¡¼¥¹Ç¯ÂåºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°WEST¤Ç5°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¤ËÂÐ¤·¡¢¼¯Åç³Ø±à¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ç¤Ï2²óÀï¤ÇÇÔÂà¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¤Ò¤È¤Ä²¼¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¤¢¤¿¤ë¥×¥ê¥ó¥¹¥ê¡¼¥°´ØÅì¤Ç¤Ï7°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â6Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÂç´Ñ½°¤ÎÁ°¤Ç²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Àï¤¤È´¤¡¢ÄºÅÀ¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»ö¼Â¤³¤½¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤Îºâ»º¤À¡£
¡¡·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¸«¤¨¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£ÎëÌÚ´ÆÆÄ¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ³Ø¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤½¤ì¤òÎÈ¡Ê¤«¤Æ¡Ë¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ØÆ³¼Ô¤Î»ä¼«¿È¤¬¤â¤Ã¤È³Ø¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤È¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÌÔ¾Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÂçÉñÂæ¤ò·Ð¸³¤·¤¿2Ç¯À¸¤ÎÂ¸ºß¤âÂç¤¤Ê´õË¾¤È¤Ê¤ë¡£¥×¥à¥é¥Ô¡¼¤Ï¡¢ÆÞ¤ê¤Ê¤Æ·¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤ÆÀë¸À¤·¤¿¡£
¡ÖÍèÇ¯¤ÏËÍ¤È¤«¡¢Æâ³¤¿´ÂÀÏº¤È¤«¡¢¥ï¡¼¥º¥£¡¼¡Ê¥¸¥§¥¤¥ô¥§¥ó¾¡¡Ë¤È¤«¡¢º£¤Î2Ç¯À¸¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¡¢¹ñÎ©¤Ë¤â¤¦1²ó¡¢Ìá¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£3Ç¯À¸¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£ÅÙ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È·è¾¡¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÂçÉñÂæ¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿¤³¤Î²ù¤·¤µ¤¬¡¢Âç¤¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö°ñ¾ëÀûÉ÷¡×¤ÏÍèÇ¯¤â¿á¤¹Ó¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£