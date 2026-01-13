踏んできた場数の違い、とでも言おうか。

１月12日、全国高校サッカー選手権大会の決勝が行なわれ、神村学園（鹿児島県）が鹿島学園（茨城県）を３−０で下し、初優勝を果たした。

神村学園は全国高校総体に続く、夏冬二冠制覇を達成。高校生年代の最高峰リーグ、高円宮杯Ｕ−18プレミアリーグWESTで日常的にもまれ、全国屈指の実力をつけてきた優勝候補が、前評判どおりの強さを見せつけての戴冠だった。



高校サッカー選手権で初優勝を飾った神村学園 photo by Manabu Takahashi



その強さには敵将、鹿島学園の鈴木雅人監督も舌を巻くしかなかった。

「神村学園さんは本当に強かった。チャンピオンにふさわしいチームだと、対戦し終わって率直にそう思う。フィジカル面、技術面で、うちよりも上手だった」

実際、試合は終始、神村学園ペースで進んだと言っていい。

前半に２点をリードして迎えた後半には、鹿島学園の反撃に遭い、あわや失点というシーンもあったが、その時間帯にも、神村学園は何度か決定機を作っている。

決勝の会場となったMUFGスタジアム（国立競技場）には、６万人を超える大観衆がつめかけた。高校生がいつもの力を発揮するのは、決して簡単なことではなかったはずだが、神村学園の選手たちは動じることがなかった。

「鹿島学園さんのすばらしい組織をどうやって攻略していくかを、前日までにうちの分析官がしっかりまとめてくれて、どういうふうに攻めるかというイメージを子どもたちに植えつけてゲームに入れたのがよかった」

試合を振り返り、そう語った神村学園の有村圭一郎監督は、「子どもたちが（ピッチの）なかで（相手の出方に応じた）ゲームプランを実行してくれて、結果、３−０で勝利をつかめた」と続け、大仕事を成し遂げた選手たちを称えた。

優勝候補が普段どおりに力を発揮してしまえば、３−０という大差の決着も、それほど意外なものではなかったのだろう。

そんな神村学園の"普段どおり"は、試合後も変わることがなかった。

試合終了を告げるホイッスルが鳴り響いた瞬間、ピッチ上の選手たちは、もちろん喜びを表わしはしたが、その様はかなり控えめ。歓喜の瞬間としては、見ている側が少々拍子抜けしてしまうほどだった。

なかでも印象的だったのは、キャプテンのDF中野陽斗である。

中野は喜びもほどほどに、鹿島学園のキャプテン、齊藤空人と互いに笑顔で歩み寄り、何事か言葉をかわすと、ハグをして健闘を称え合った。その後、チームメイトに「並ぼう、並ぼう」と声をかけ、整列をうながす姿はテレビ中継でも映し出されていた。

「率直に優勝はうれしいけど、自分たちの力だけではない」

中野は試合後、そう語り、これまで神村学園の歴史を積み上げてきた先輩たちへの感謝の言葉をつないでいる。

一方、チームメイトたちの様子を「みんな、いい意味で『やってしまったな』みたいな感じだった」と振り返ったのは、好セーブで初優勝をたぐり寄せたGKの寺田健太郎である。

寺田自身にしても、事の重大さを感じたのは、試合終了からしばらくしてのことだったという。

「６万人の国立というテレビで見ていた舞台で優勝っていうのが、あんまり実感がなくて......。実感は、（試合後に）ひとりでトイレに行っているときが一番湧きました（笑）」

J1のアビスパ福岡入りが内定しているMF福島和毅もまた、無邪気に感情を爆発させることはなかった。

２年前の選手権では、１年生ながら背番号10を託されたにもかかわらず、準々決勝敗退に終わっていた福島には、今大会にかける並々ならぬ思いがあったはずである。事実、福島は「めちゃくちゃうれしかった」と、選手権初制覇に笑顔を見せる。

ところが、福島は、選手権決勝どころか、あたかも日常の練習試合の一幕でも語るかのように、淡々とこうも振り返るのである。

「笛が鳴った瞬間はとてもうれしかったけど、まだあいさつもあったし、相手チームに倒れている人とかもいたので。まずはそっちが優先かな、みたいな感じでした」

選手権は選手が成長する大会だとは、よく聞かれる話である。

わずか１、２週間の大会でも、その間に目覚ましい力をつける選手がいる。そんなことを口にする監督は数多い。

しかしその一方で、夢の舞台の雰囲気に飲まれ、力を出しきれずに大会を去る選手も少なくない。

よくも悪くも、普段どおりの力を発揮することの難しさが、そこにはあるのだろう。

だからこそ、神村学園の選手たちが優勝の瞬間に垣間見せた心構えは、驚きと同時に、称賛に値する。

史上６校目となる夏冬二冠。高校サッカー史にその名を刻んだ新チャンピオンは、どんなときでもクールだった。