柄本佑＆柄本時生兄弟、2ショットでのゲーム動画が話題「ほんわかしてて癒やされる」「小学生の兄弟みたい」
【モデルプレス＝2026/01/13】俳優の柄本時生が11日、自身のYouTubeチャンネルを更新。兄で俳優の柄本佑と兄弟でゲームを楽しむ姿などを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】大河出演の人気俳優兄弟「小学生の兄弟みたい」ゲーム対戦中の様子
時生は、「兄とマリカーで遊んだ」というタイトルで動画を投稿。2026年の初ゲストとして登場した佑は、「マリオカート」で対戦するこの日の企画について「やっとYouTuberらしくなってきたんじゃないか」と口に。2人は和気あいあいとプレイし、兄弟対決としては佑が勝者となった。
また、時生のInstagramには未公開動画も複数投稿されており、佑が時生のYouTubeチャンネルを登録していることを明かす場面なども公開されている。
この投稿にファンからは「小学生の兄弟みたいで可愛い」「ずっと仲良しでいてほしい」「ほんわかしてて癒やされる」「柄本家いいなぁ」「永遠に推します」「佑さん勝者でさすが兄」などといったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆柄本時生、兄・柄本佑とゲーム
◆柄本佑＆時生兄弟の仲良しショットが話題
