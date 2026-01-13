パステル『なめらかプリン』がアイスバーに!生クリームを使った濃厚なプリンアイスの中にカラメルソース入り【赤城乳業】

赤城乳業は、オールハーツ･カンパニー監修の「Pastelのなめらかプリンアイスバー」を2026年1月20日から全国で発売する。なくなり次第、販売終了。

赤城乳業とパステルのコラボレーションは、今回が初めて。パステルの看板商品『なめらかプリン』の本格的な味わいを手軽に味わえるよう「Pastelのなめらかプリンアイスバー」を開発したという。

◆Pastelのなめらかプリンアイスバー

パステルの『なめらかプリン』をイメージした濃厚なプリンアイスの中にカラメルソースを入れたアイスバー。プリンアイス部分には、牛乳だけではなく生クリームも使用し、なめらかで濃厚なプリンアイスを目指した。

【希望小売価格】

216円(税込)

【種類別】

アイスクリーム

【容量・エネルギー】

75ml・129kcal

「Pastelのなめらかプリンアイスバー」

〈コラボ記念のSNSプレゼントキャンペーンを実施〉

赤城乳業とパステルの初コラボレーションを記念し、1月16日〜1月22日の間、「コラボ記念!パステルのプリンフレーバーまるごとプレゼントキャンペーン」を実施する。パステルの看板商品『なめらかプリン』をモチーフにした新商品を詰め合わせた限定セットを、抽選で20人にプレゼントするもの。

参加方法は、パステル公式SNSアカウント(X･Instagram)をフォローのうえ、Xではキャンペーンポストのリポスト、Instagramではキャンペーン投稿への「いいね」で応募完了。当選者にはDMで通知する。

賞品の内容は、『パステルのシュークリーム〜なめらかプリン仕立て〜』3個、赤城乳業『Pastelのなめらかプリンアイスバー』10個、森永製菓『パステルチョコボール なめらかプリン味』1袋、『パステルミルクキャラメル なめらかプリン味』1袋、『パステルガレットサンド なめらかプリン味』1箱のセット。

「Pastelのなめらかプリンアイスバー」パッケージ

〈パステルの『なめらかプリン』〉

オールハーツ･カンパニーが展開する「パステル」は1984年に創業。看板商品の『なめらかプリン』は、コクとなめらかな食感で“なめらかプリンブーム”の火付け役となった。全卵を使用するカスタードプリンとは違い、生クリームと卵黄を使用することで、とろけるようななめらかさに仕上げている。

パステル『なめらかプリン』