「女性は35歳から高齢出産らしい」年下彼氏の発言に困惑する韓国女性（34）

年下彼氏の発言に困惑する韓国女性のエピソードがテレビで紹介される。

韓国放送局KBS Joyの公式YouTubeチャンネルでは、1月14日朝に『恋愛のお節介 男女』第14回―1が公開される。

同回には、チェ・ソイムアナウンサーと映画俳優のピョン・ジンスがゲストとして出演し、視聴者から寄せられたエピソードについて掘り下げる。

今回紹介されるのは、30歳の男性と34女性の“年上彼女×年下彼氏”のカップルで、結婚を控えた彼女側からのお悩みだ。相談者は「交際中は問題なかったが、結婚を約束してから彼の態度が目に見えて変わった」と打ち明ける。

彼氏は、相談者が疲れたと言うと「ヌナ（お姉さん）の年齢のせいだよ」「俺は全然疲れてない」と年齢を引き合いに出す冗談を言うようになったという。ほとんど使わなかった「ヌナ」という呼び方も繰り返して年上であることを強調したほか、結婚準備の過程でも「ドレス試着は1カ所だけでいい」「歳も歳だし、すぐ疲れるんじゃない？」といった言葉で彼女の気分を害したとしている。

さらには「女性は35歳から高齢出産らしい」「ヌナの高齢出産を気にかけているのは俺だけだ」など、一線を越えた発言までもが飛び出した。彼女が反論すると、彼氏はすねて席を立ち、その場を去ってしまったとされる。相談者は「冗談の域を超えて、まるで子どものような態度になってしまった」と戸惑いを語った。

この話を聞いたパネラーのキム・ミンジョンが「恋愛において、年齢はどれほど重要だと思うか」と質問すると、ピョン・ジンスは「年齢なんて関係ないでしょう」と回答。「正直、上は50歳まで大丈夫だし、下については僕の意見が重要ですか？（ピョン・ジンスは40歳）」と冗談めかして語り、スタジオを笑わせた。

