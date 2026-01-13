ヤオコー、CIO Japan主催「CIO 30Awards Japan 2025」でDX賞を受賞 / 店舗業務の生産性向上と顧客サービス強化を両立、成長ビジョン実現に向けたDXを評価

ヤオコーは、CIO Japanが主催する日本初の「CIO 30Awards Japan 2025」で、「デジタルトランスフォーメーション(DX)賞」を受賞した。DXを通じてビジネス価値を高め、先進的なソリューション導入を実現した企業として評価された。

ヤオコーは、第11次中期経営計画(2025年3月期〜2027年3月期)で「シン･ヤオコー:昭和モデルから令和モデルへの構造転換」をメインテーマに掲げ、グループ売上高1兆円体制に向けた基盤づくりを進めている。

物価上昇によるコスト増加やテクノロジー進化の加速を背景に、企業競争力を強化するため、迅速かつ的確なデジタル化対応が不可欠であり、その遅れは事業リスクにも直結するとの認識のもとDX推進を経営の重要課題と位置づけてきた。

DXの取り組みは

▽店舗業務のデジタル化による生産性･働きやすさの向上

▽顧客満足度向上に向けたサービス進化

▽旧システムの負債解消と事業拡大に向けたIT基盤強化

の3点を柱とする。小売業特有の現場重視の事業特性を踏まえ、低コストかつスピード感のあるプロダクト導入を重視し、現場主導で多数のDX施策･プロジェクトを推進してきた。

その結果、業務効率の改善や顧客サービスの高度化といった具体的成果を創出するとともに、コスト上昇を抑制しながら投資効率の向上を実現。成長ビジョン実現に向けた基盤構築が着実に進展している点が評価された。

今回の受賞では、執行役員デジタル統括部長兼CDOの小笠原暁史氏を中心とした組織的なDX推進体制と、その実効性が高く評価された。

「CIO 30Awards Japan」は、「テクノロジー業界のオスカー」とも称される国際的アワード「CIO 100Awards」を源流とし、2025年に国内で初めて開催された。米国では「CIO 100Awards」として、25年を超える歴史を持ち、数多くのグローバル企業が表彰されてきた実績あるアワード。DXや生成AIの実装が進む中、変革を主導し、実際のビジネス成果を創出したCIOやITリーダー、企業を表彰する。