NCT・ジョンウ、基礎軍事訓練修了を報告！“軍服姿”の爽やかビジュアルに釘付け「かっこいい」【PHOTO】

NCTのジョンウが、入隊中の近況を公開した。

1月13日、NCTの公式インスタグラムが更新され、「二等兵キム・ジョンウ」というコメントとともに写真が公開された。

【写真】ジョンウ、“丸坊主”姿

公開された写真には、軍服姿のジョンウが写っている。ジョンウは同日、新兵訓練所での基礎軍事訓練の修了式に参加した。

花束を手に、にこやかな笑顔を見せるジョンウの姿は、兵役中とは思えないビジュアルで視線を集めた。

この投稿を見たファンからは、「お疲れさま」「会いたかった」「元気でいてね」「かっこいい」といった声が寄せられている。

（写真＝NCT公式Instagram）

なお、ジョンウは昨年12月8日に訓練所へ入所。今後は陸軍軍楽隊として服務し、2027年6月に除隊予定だ。

◇ジョンウ プロフィール

1998年2月19日生まれ。本名はキム・ジョンウ。小学生の時、音楽番組を見てダンスに興味を持ち、中学生の時に映画『ステップ・アップ』を見てダンス教室へ通う。2018年2月、NCT Uの『BOSS』でデビューし、9月にはNCT 127へ加入した。ロールモデルはBoA。NCT 127ではリードボーカルとリードダンサーを担当している。NCTのビジュアルメンバーの一人で、高い鼻と厚い唇が特徴的な爽やかな顔立ちの持ち主