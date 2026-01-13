【110円・176円ネタ多数】魚べい「得ネタ」フェア開催、特大赤えび・チヂミなど登場

寿司チェーン「魚べい」「元気寿司」は1月13日から、期間限定の『得ネタ』フェアを開催している。

今の季節に食べたい旬のネタを、より気軽に楽しめるよう企画したフェアで、定番ネタからひと工夫を加えた変わり種まで、幅広いラインアップをそろえる。いずれも数量限定のため、なくなり次第終了となる。

『得ネタ』フェア商品は以下の通り。価格表記はすべて税込。

◆赤魚

湯引きすることで旨みを閉じ込め、素材の味わいを引き立てた一品。価格は2貫110円。

赤魚（2貫110円）

◆焼きさば

脂ののったさばを香ばしく焼き上げ、食欲をそそる仕上がりに。価格は2貫143円。

焼きさば（2貫143円）

◆真鱈昆布〆

北海道産の真鱈（マダラ）を昆布で締め、上品な旨みをプラス。価格は1貫176円。

真鱈昆布〆（1貫176円）

◆特大赤えび

存在感のある大ぶりサイズで、食べ応え抜群。価格は1貫176円。

特大赤えび（1貫176円）

◆あんきも白子の合い盛り

濃厚なあんきもとクリーミーな白子を一度に味わえる贅沢な組み合わせ。価格は2貫176円。

あんきも白子の合い盛り（2貫176円）

◆チヂミ

シャリの上にもちもち食感のチヂミをのせ、食べるラー油をトッピングした個性派メニュー。価格は1貫110円。

チヂミ（1貫110円）

◆帯広風焼き豚にぎり

甘辛いタレで仕上げた焼き豚がシャリと相性抜群の一貫。価格は1貫176円。

帯広風焼き豚にぎり（1貫176円）

〈苺デザートも同日スタート〉

『得ネタ』フェアの開催と同日の1月13日からは、苺を使ったデザートも登場。国産いちごの果肉入りソースを使ったパフェや、ブランド苺を使用したスイーツをそろえる。

◆苺とチョコの特製プリンパフェ（341円） ※魚べい限定

◆あまおう苺のミルクレープ（286円）

◆とちあいかゼリー（110円）

苺のデザート3種

※1月14日・15日は全店一斉休業。

※ひたちなか店は1月13日〜1月23日の期間、改装のため休業。