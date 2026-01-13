ブランデー香るシロップがじゅわり！ 舌の肥えた大人のためのスイーツ

スイーツライターのchicoさんがおすすめスイーツを紹介する「お菓子な宝物」。今回は『TERROIR by Daichi Okuno（テロワール バイ ダイチ オクノ）』の「オペラ」です。

ビターなシロップをたっぷり湛えたジューシーすぎる「オペラ」870円。コーヒーとチョコがとろける定番の美味しさに、ブランデーが優雅な深みをもたらしてくれる。

フォークを入れるとブランデー香るシロップがじゅわり。フランス菓子の定番、「オペラ」がかつてなくジューシー！ 昨年11月にオープンした『TERROIR by Daichi Okuno』に並ぶのは、舌の肥えた大人のためのスイーツ。そのためにケーキやボンボンショコラはもちろん、クッキーでさえ、ほぼ全アイテムにお酒が活躍している。といっても酒味全開というわけではなく、「お酒がそのお菓子全体の香りや奥行きをグッと深めてくれるんです」と奥野大智シェフ。

一般的にはお酒を効かせない「オペラ」のシロップも、福井『新田珈琲』のマンデリン中煎りをベースに、華やかで芳醇なマールドシャンパーニュと、コクとスパイシーさを秘めたアルマニャックを加えて大人味に。しかもたくさん染み込ませても崩れない特別な生地を仕立て、通常の倍量以上、限界までたっぷりとそのシロップを打っていく。滴るような生地にコーヒーバタークリーム、華やかでフルーティな香りのチョコを使ったガナッシュを重ね、美しい7層に。

口に運ぶと、薄いチョコがパリッとしたかと思うと、コーヒーブランデーシロップが口いっぱいに溢れ出す。お酒がチョコとコーヒーの風味とボディを膨らませ、ビタースイートな味わいの中でエレガントな香りが花開く。それでいて後味はお酒のキレですっと軽やか。こういうご褒美があるから、色々あっても大人って幸せにやっていけるんだよね。

chico

チコ スイーツライター。大人気のガイド本『東京の本当においしいスイーツ探し』（ギャップ・ジャパン）シリーズ監修。

information

TERROIR by Daichi Okuno

東京都港区南麻布1-9-5 ハナクモイ1F TEL. 03-6722-0096 11:00〜19:00 月曜（祝日の場合は翌日）休