パワーテールゲートを新装備

ルノー・ジャポンは、クーペスタイルSUVの『ルノー・アルカナ・エスプリ・アルピーヌ』に、『パワーテールゲート』を装備し、1月15日より発売する。

パワーテールデートの開閉は、室内、ハンズフリーカードキー、テールゲートのスイッチで操作が可能だ。



ルノー・アルカナ・エスプリ・アルピーヌにパワーテールゲートを標準装備。 ルノー・ジャポン

なお、パワーテールゲートの装備による価格変更はなく、『マイルドハイブリッド』が459万円、『フルハイブリッドEテック』が499万円となる。

ブルー・ノクターンMを新設定

都会的なクーペフォルムを持つアルカナは、1.6L直列4気筒自然吸気エンジン＋2モーターの『フルハイブリッド・Eテック』と、1.3L直列4気筒ターボエンジンの『マイルドハイブリッド』という2つの燃費性能に優れたパワートレインを用意する。

また、360°カメラを含む運転支援機能や前席電動シート、シート・ステアリングヒーターなど充実した装備が魅力となっている。



ルノー・アルカナ・エスプリ・アルピーヌ（ブラン・ペルレM/ノワール・メタルM） ルノー・ジャポン

ボディカラーは単色の『ノワール・メタルM』と5万9000円高の2トーン『ブラン・ペルレM/ノワール・メタルM』、『グリ・メタルM/ノワール。メタルM』が用意され、今回新たに『ブルー・ノクターンM/ノワール・メタルM』も選択できるようになった。