ぴあ、陸上・田中希実とエージェント契約締結 広報的な活動を支援 「私らしい道を進み続けるための新たな、そして大きな一歩」【コメント全文】
ぴあは13日、陸上競技の中距離選手として国内外の大会で活躍を広げる田中希実（所属New Balance）と、広報的な活動支援を中心としたエージェント契約を結んだと発表した。
ぴあは、これまで培った知見を生かし、田中の公式ウェブサイトの開設・運用、SNSなどを通した広報活動、メディアの取材対応やイベントの出演、広告案件における契約業務など、さまざまな活動を全面的にサポートする。
田中は、兵庫県小野市出身。2014年、中学2年生で全国都道府県対抗女子駅伝競走大会に兵庫県代表として出場し、8区区間賞を獲得。兵庫県立西脇工業高校に進学後も、アジアジュニア選手権では3000メートル大会記録、世界ジュニア選手権でも3000メートルでそれぞれ金メダルを獲得するなど、数々の輝かしい成績を残した。
同志社大学時代にはクラブチームにも所属し、東京2020五輪女子1500メートルで日本人初の決勝進出を果たして8位に入賞。2023年4月からはプロに転向し、世界陸上5000メートルで日本人として26年ぶりとなる8位入賞。パリ五輪、東京世界陸上1500メートル、5000メートル代表。
現在、1500メートル、5000メートルの日本記録を筆頭にトラック（ショート含む）、ロードで計13個の日本記録を所持、日本陸上界を代表する存在として、世界へのチャレンジを続けている。
ぴあは、スポーツ分野でも、チケッティングに加え、参加型スポーツイベントの主催、スポーツビジネス専門教育プログラム「ぴあスポーツビジネスプログラム」での人材育成など、スポーツの感動を届けるための取り組みに力を入れている。
エージェント契約締結によって、田中の陸上人生をサポートするとともに、田中の情報発信にも力を入れる。
■田中希実コメント
この度新たに、ぴあ株式会社様にご支援をいただく運びとなりました。
ぴあ株式会社様の掲げる理念「ひとりひとりが生き生きと」、そして新たなステートメントである"Life is Pure."は、私がこれまで追求してきた考え方と非常に通じるものがあると感じております。
さらに、私自身が今後競技面、人間面においてより成長するためには、より自分らしく生き生きと、かつ一貫性のある取り組みを確立する必要があると近頃感じておりました。
自分らしさの確立は、単なる個人活動に留まらず、多様な在り方どうしの繋がりへと昇華できるはずとの想いもあります。
ランニングやスポーツ自体がもつ可能性は、言葉を超えて広く波及し、受け継がれていく力です。
その無形の価値を、一人でも多くの方と共有し、相互に高め合うために私は日々走っています。
それと同時に、シンプルにより速く、強くなりたい。
この度のエージェント契約は、私らしい道を進み続けるための新たな、そして大きな一歩だと確信しています。
