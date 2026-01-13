¡Úë¾Êó¡Ûµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¡¡¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¤µ¤ó¤¬ÄÉÅé¡¡¡Ö¼ä¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ½ª±Ø¤ËÃå¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÅ·¹ñ¤ÇÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
º£·î1Æü¡¢ÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤á£¸£±ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¡¢¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤ò¼õ¤±¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¸ø¼°X¤ÇÄÉÅé¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¡¼¥Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Öµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤¬¼ä¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ½ª±Ø¤ËÃå¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÅ·¹ñ¤ÇÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤ÈÄÉÅé¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§1944Ç¯7·î14Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§ºë¶Ì¸©
1967Ç¯¡¢Áá°ðÅÄÂç³ØÀ¯·Ð³ØÉôÂ´¶È¤·¡¢TBS¤ËÆþ¼Ò¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡Ö¤Ô¤Ã¤¿¤·¥«¥ó¥«¥ó¡×¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¡¢¥é¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡Öµ×ÊÆ¹¨¤ÎÅÚÍË¥ï¥¤¥É¡¡¥é¥¸¥ª£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡×¤Ê¤É¤ÎÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤·¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡£
1979Ç¯¡§£Ô£Â£Ó¤òÂà¼Ò¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£
¥Õ¥ê¡¼Å¾¿È¸å¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡×¡Ê1980Ç¯¡Á1987Ç¯¡Ë¡¢¡Öµ×ÊÆ¹¨¤ÎTV¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡×¡Ê1982Ç¯¡Á1985Ç¯¡Ë¤òÃ´Åö¡£
¤½¤·¤Æ¡¢£±£¹£¸£µÇ¯¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ç¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ò£²£°£°£´Ç¯¤Þ¤Ç¤Ä¤È¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥Æ¥ì¥Ó»Ë¤Ë»Ä¤ë³èÌö¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
