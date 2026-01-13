¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡Û¡Ö²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¼¯Åç³Ø±àGK¥×¥à¥é¥Ô¡¼¡¡²ÈÂ²¤«¤é¤Î¥¨¡¼¥ë¼õ¤±·è¾¡¤ÇPK¥¹¥È¥Ã¥×¤Ê¤ÉÌöÆ°
Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡¢½àÍ¥¾¡¡¦¼¯Åç³Ø±à(°ñ¾ë)¤Î¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ò¼é¤Ã¤¿GK¥×¥à¥é¥Ô¡¼ ¥¹¥ê¥Ö¥ó¥ä¥³Áª¼ê(2Ç¯)¤Î³èÌö¤ò¡¢Éã¤â¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¸«¼é¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
U-17¥¿¥¤ÂåÉ½¤Î¥×¥à¥é¥Ô¡¼Áª¼ê¤Ï¡¢¹â¹»1Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë1¿Í¤ÇÎ±³Ø¤ÇÍèÆü¡£¥¿¥¤¤Ç¤âÍÌ¾¤À¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤Î¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤â¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È³¤¤òÅÏ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÍèÆü»þ¤ÏÆüËÜ¸ì¤¬ÏÃ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½ºß¤Ï¾åÃ£¡£¤½¤·¤Æ¡¢2Ç¯À¸¤Ê¤¬¤éÀµ¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤ÎºÂ¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âç²ñÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¤Ë¤¤¤ëÉã¤«¤éÆ°²è¤Ç¥¨¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¥×¥à¥é¥Ô¡¼Áª¼ê¡£¡Ö¤³¤ÎÂç²ñ¤Î·ë²Ì¤¬¤É¤¦¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï·¯¤Î¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤â¸Ø¤ê¡×¤È¤¤¤¦²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¡¢¡Ö²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿·è¾¡Àï¡¢¼¯Åç³Ø±à¤Ï1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÎÁ°È¾30Ê¬¤ËPK¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¤³¤Î¾ìÌÌ¡¢¥×¥à¥é¥Ô¡¼Áª¼ê¤Ï¥´¡¼¥ëº¸¤òÁÀ¤Ã¤¿Áê¼ê¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÆÉ¤ßÀÚ¤ê¡¢¸«»öPK¥¹¥È¥Ã¥×¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿Éã¤â´¿´î¤È¶½Ê³¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¸åÈ¾¤âÁê¼ê¤Î·èÄêÅª¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ò¹¥¥»¡¼¥Ö¤Ç²¿ÅÙ¤â»ß¤á¤¿¥×¥à¥é¥Ô¡¼Áª¼ê¡£»î¹ç¤Ë¤Ï0-3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³Î¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢²ÈÂ²¤Î¸µ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¥×¥à¥é¥Ô¡¼Áª¼ê¤ÏÉã¤È¥Ï¥°¡£¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ÇÉã¤«¤é¤ÎÇ®¤¤ÊúÍÊ¤Ë¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾È¤ì¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤À¹â¹»2Ç¯À¸¤Î¥×¥à¥é¥Ô¡¼Áª¼ê¡£¡ÖÍèÇ¯¤³¤³¤Ë¤â¤¦1²óÌá¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤È¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£(1·î12ÆüÊüÁ÷ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Önews zero¡×¤òºÆ¹½À®)