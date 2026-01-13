元TBSアナウンサーで、同局の人気音楽番組「ザ・ベストテン」司会や、テレビ朝日系「ニュースステーション」のキャスターとして知られる、久米宏（くめ・ひろし）さんが1日、肺がんのため亡くなった。81歳だった。所属事務所が13日、公式サイトを更新し、発表した。

久米さんは「ニュースステーション」の最終回、2004年3月26日放送回、最後のあいさつでコップ1杯のビールを一気飲みして番組を締めくくった。

X（旧ツイッター）では最後のあいさつで語った、民放番組の在り方について、再び注目を集めている。

久米さんはあいさつ冒頭で「民間放送というのは、かなり脆弱（ぜいじゃく）で弱くて危険なものなんですけど。この民間放送が大好きというか、もう愛していると言ってもいいんです。なぜかというと日本の民間放送は原則として戦後すべて生まれました。日本の民間放送、民放は戦争を知りません。国民を戦争に向かってミスリードしたという過去が民間放送にはありません。これからもそういうことがないことを祈っております」と熱く語っている。

X（旧ツイッター）では「日本の民間放送、民放は戦争を知りません」の1文に反応。「最終回の久米さんの魂のメッセージ 今の民放は耳が痛いのではないですか？ 久米宏さんお悔やみ申し上げます」「大企業スポンサーありきの民間放送の中で 今の報道の在り方やおかしさを 勇気をもって視聴者に伝えてくれました。英雄でした」「久米宏さんが素晴らしい去り方をしてニュースステーションを終わらせた名回です。この回は本気で大泣きしました。久米宏さんが最後に言っていたあのコメントスポンサーの方々もみんな番組を作っているんですは久米宏さんが民間放送の根幹を最も理解していたと感じています」「久米さんの言葉があらためて胸に響きます」などと書き込まれていた。

久米さんの妻麗子さんは追悼コメントで「久米は、最後まで“らしさ”を通したと思います。大好きなサイダーを一気に飲んだあと、旅立ちました。まるでニュースステーションの最終回でビールを飲みほしたあの時のように」とつづっている。

今回、久米さんの死に際し、ニュースステーションの最終回を文字起こしで再現した。

以下、久米さんのニュースステーション、最後のあいさつほぼ全文。

◇ ◇ ◇

莫大（ばくだい）な資金を提供してくださった関係スポンサーの皆さま。民間放送あれなんですよね、原則としてスポンサーがないか番組成立しないんです。そういう意味じゃ、その民間放送というのは、かなり脆弱（ぜいじゃく）で弱くて危険なものなんですけど。この民間放送が大好きというか、もう愛していると言ってもいいんです。

なぜかというと日本の民間放送は原則として戦後すべて生まれました。日本の民間放送、民放は戦争を知りません。国民を戦争に向かってミスリードしたという過去が民間放送にはありません。これからもそういうことがないことを祈っております。

さて、この番組に関係したスタッフは何人いるか分かりません。歴代のプロデューサー、そしてディレクターたちが何代入れ替わったか、分かりません。美術さんとか大道具さんとか照明さんとか音声さんとかカメラさんとか。飲み物とか食べ物を作ってくれる人とかメークの人とかスタイリストの方。

それから広い意味でいうと、さっき莫大（ばくだい）な資金を提供してくださったスポンサーと申し上げましたが、提供スポンサーの社員の方というのは、その方々たちが働いて利潤を生み出して。その利潤が宣伝費に回って。それでスポンサーになってくださったわけですから。広い意味で言うと、スポンサーの社員の方もスタッフだっていう考え方ができるんです。そうなるとですね何万人という従業員を抱えた大企業が何社もスポンサーについてくださったので、まあスタッフというか、この番組に関係した方たちの数ってのは100や100のオーダーじゃ、とても測れません。万、十万、下手すると100万。もしかしたら、スポンサーの製品とかサービスを買ってくださった方もスタッフだって考え方さえできるんですから。そうなると、何千万という単位になるかも知れません。本当にありがとうございました。

特に（渡辺）真里さんが言った、見てくださった方、番組を支援してくださった方へのお礼は何回言っても、言い過ぎるということはありません。

僕は小学校1年から6年まで、通信簿の中に中に通信欄があって、先生から母親や父親あてのメッセージだったんですが、同じことがいつも書いてありました。

「久米君が、落ち着きがない。飽きっぽい。持続性がない。協調性がない」

ずーっと1年から6年まで同じで、コンプレックスにさえなってたんですが、

小学校の時の先生1人ぐらい見てらっしゃいませんかね。18年半やりましたよ、あなた。本当に偉いと思うんだ。

（渡辺真理から『本質的に変わってるか、変わってないか別の話』と言われ）

いや、そんなことはない。ご褒美をあげようと思って。（セット後ろにあった冷蔵庫へ瓶ビールを取りに行く）

もう自分でも本当にね、これは偉いと思うんだ。（渡辺真理から『しかも1つじゃないですか』と言われ）

当たり前ですよ（スタジオ爆笑）。見てくださった方にはもちろんなんですが、大勢の方が見てくださったおかげだと思うんですが、想像できないから厳しい批判、激しい抗議を受けました。もちろんこちらに非があるのもたくさんあったんですが、こちらは理由が分からない、理由なき批判としか思えないような批判もたくさんありましたが、今にして思えば、そういう厳しい批判をしてくださる方が大勢いらっしゃったからこそ、こんなに長くできたんだということが、本当に最近よく分かっています。これは皮肉でもなんでもなんでもありません。厳しい批判をしてくださった方、本当にありがとうございました。感謝しています。

これ、僕のご褒美です（瓶ビールを空けると、渡辺真理から『最後まで独り善がりっぽい』と言われる）

皆さん、近くに飲み物ある方、乾杯しません？ テレビ見てる方（グラスにビールを注ぐ）。

お酒ダメですよ、仕事がある方、運転する方、お茶とか水とかにしてくださいね。

あ、いつも番組の最後の方にやってます。予告編です（右腕を差し出す）

じゃ、乾杯！（立った状態でグラスのビールを一気飲みすると、スタジオから拍手が沸く）

（立ったままで）本当にお別れです。さよなら！（右手を2回振る）