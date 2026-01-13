鈴木亮平さん主演の日曜劇場『リブート』が1月18日（日）夜9時から始まります。

【写真】妻が前触れもなく失踪し…

鈴木さんが演じるのは、妻を殺した罪を着せられてしまう平凡なパティシエ・早瀬陸。

早瀬は自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出そうと、警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変えて生きる「リブート」することを決意します。

嘘と真実が入り乱れる、日曜劇場史上類を見ない怒涛のスピードで展開していく「エクストリームファミリーサスペンス」です。

第1話あらすじ



(C)TBS

ハヤセ洋菓子店を営む早瀬陸は家族を愛する心優しいパティシエ。

２年半前に妻・夏海（山口紗弥加）が前触れもなく失踪し、息子の拓海（矢崎滉）と母の良子（原田美枝子）とともに帰りを待ち続けている。

しかし、その希望は突如絶たれる。店にやって来た捜査一課の刑事・儀堂歩（鈴木亮平）から山中で白骨化遺体が発見されたと知らされ、検視の結果、遺体は妻だと断定されたのだ。

葬儀の最中、早瀬は夏海が勤めていたゴーシックスコーポレーションの顧問弁護士・海江田勇（酒向芳）から不可解な質問を受ける。

ゴーシックスコーポレーションはホテルや飲食業を営む会社だが、代表の合六亘（北村有起哉）は裏の顔を持ち、儀堂ともつながりがある。

葬儀場には合六の部下・冬橋航（永瀬廉）と財務担当・幸後一香（戸田恵梨香）の姿もあった。悲しみに追い打ちをかけるように、捜査一課の刑事・足立翼（蒔田彩珠）らが夏海のパソコンなどを押収。そして、ある証拠から早瀬に妻殺しの容疑がかけられてしまう。

最愛の妻を亡くした上に警察から追われる身となった早瀬は、一香から、儀堂に顔を変えて生きるリブート（再起動）を提案される。

妻殺しの真犯人を探すため、家族と過去を捨てて儀堂になりすます早瀬。しかし、儀堂には監察官・真北正親（伊藤英明）の執拗な監視が待っていて…。