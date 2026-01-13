1月18日（日）夜9時からスタートする鈴木亮平さん主演の日曜劇場『リブート』。

【写真】「令和の極悪女王」の異名を持つ…

TBSはこの度、第1話と2話のゲストに、マルチタレントのあかせあかりさんとプロレスラー上谷沙弥さんの出演が決定したと発表しました。

『リブート』は、鈴木さん演じる妻殺しの疑いをかけられたパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけようと、警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変えて生きる（リブート）する物語。

嘘と真実が入り乱れる、日曜劇場史上類を見ない怒涛のスピードで展開していく「エクストリームファミリーサスペンス」です。

総フォロワー250万人超え



(C)TBS

第１話にゲスト出演するあかせあかりさんはコスプレイヤー、歌手、俳優など多方面で活躍するマルチタレント。ＳＮＳの総フォロワーは250万人を超えます。

そんなＺ世代から絶大な人気を誇る彼女が演じるのは、マチ（上野鈴華）の仲間であり、ＮＰＯ法人「しぇるたー」の一員・リッカ。

行き場のない若者たちが身を寄せる「しぇるたー」で、彼らと“家族”のように日々を共にしています。

あかせさんのＴＢＳ連続ドラマ出演は、2023年７月期の金曜ドラマ『トリリオンゲーム』以来。

これまでさまざまな作品で輝きを残してきたあかせさんが、まさに等身大のリッカという役を通して、日曜劇場の世界でどのような表情を見せるのか注目されます。

『ラヴィット！』でおなじみのプロレスラー

第２話にゲスト出演する上谷沙弥さんはスターダム所属の女子プロレスラー。

昨年７月〜９月にはＴＢＳ朝の人気番組『ラヴィット！』に金曜レギュラーとして毎週生出演。

“令和の極悪女王”の異名を持つヒールレスラーながら時折見せる素の性格とのギャップでたちまち視聴者の心をつかみ、ラヴィット！ファミリーとしての確固たる地位を築きました。

本業のプロレスでも２０２５年プロレス大賞「MVP」を女子レスラーとして初めて受賞するなどまさにマルチに活躍中。

そんな上谷さんが演じるのは、物語の要所に登場する悪徳弁護士と近い関係の女性。儀堂（鈴木亮平）と海江田（酒向芳）と共演する姿が描かれます。

上谷さんは本作が地上波ドラマ初出演。女子プロレスラーとして活動するのみならずバラエティ番組やスポーツ関連番組でも活躍している彼女は“演技”というリングでどのような存在感を見せるのでしょうか

第1話あらすじ



(C)TBS

ハヤセ洋菓子店を営む早瀬陸は家族を愛する心優しいパティシエ。

２年半前に妻・夏海（山口紗弥加）が前触れもなく失踪し、息子の拓海（矢崎滉）と母の良子（原田美枝子）とともに帰りを待ち続けている。

しかし、その希望は突如絶たれる。店にやって来た捜査一課の刑事・儀堂歩（鈴木亮平）から山中で白骨化遺体が発見されたと知らされ、検視の結果、遺体は妻だと断定されたのだ。

葬儀の最中、早瀬は夏海が勤めていたゴーシックスコーポレーションの顧問弁護士・海江田勇（酒向芳）から不可解な質問を受ける。

ゴーシックスコーポレーションはホテルや飲食業を営む会社だが、代表の合六亘（北村有起哉）は裏の顔を持ち、儀堂ともつながりがある。

葬儀場には合六の部下・冬橋航（永瀬廉）と財務担当・幸後一香（戸田恵梨香）の姿もあった。悲しみに追い打ちをかけるように、捜査一課の刑事・足立翼（蒔田彩珠）らが夏海のパソコンなどを押収。そして、ある証拠から早瀬に妻殺しの容疑がかけられてしまう。

最愛の妻を亡くした上に警察から追われる身となった早瀬は、一香から、儀堂に顔を変えて生きるリブート（再起動）を提案される。

妻殺しの真犯人を探すため、家族と過去を捨てて儀堂になりすます早瀬。しかし、儀堂には監察官・真北正親（伊藤英明）の執拗な監視が待っていて…。