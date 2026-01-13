家族に喜ばれそうな「北海道の1000円〜1500円未満のお土産」ランキング！ 「生チョコレート（ロイズ）」を抑えた1位は？
種類が豊富過ぎて何を買えばいいか迷ってしまうときこそ、多くの人に愛され続けるロングセラーや、お手頃な名品を知っておくと重宝します。手に取りやすい価格帯に絞って、贈る相手を選ばない安心感がある北海道のお土産の数々をチェックしてみましょう。
All About ニュース編集部では、2025年12月23日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、北海道のお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、家族に喜ばれそうな「北海道の1000円〜1500円未満のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
※値段は一部サイズを参考にしています
※値段は各公式Webサイトより引用
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「家族に買っていくのなら、奇をてらった妙なお土産よりも、みんなで楽しめる超定番のお菓子が良いと思う」（40代男性／神奈川県）、「リッチな口どけの生チョコは家族みんなが大好きだから。ロイズも北海道らしさがあって、お土産にぴったりだと思います」（40代女性／京都府）、「皆とお茶がしを食べる際に分け合えやすいし、楽しそうだと思ったから」（40代女性／福岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「一目で北海道へ行ったんだなっとわかるものだし、味もとても美味しいのであげたい」（20代男性／富山県）、「北海道のお土産と言えば『白い恋人』。有名なお菓子なのでみんな喜ぶと思う」（60代女性／広島県）、「定番のお土産のため、絶対に喜ばれる」（40代女性／東京都）、「ど定番でありますが、間違いはありません」（50代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：生チョコレート（ロイズ）／62票2位にランクインしたのは、ロイズの「生チョコレート」です。北海道の生クリームを贅沢に使用した、なめらかな口どけが魅力。定番の「オーレ」をはじめ、バリエーション豊かなフレーバーが揃っており、20粒入りで1215円という価格は家族みんなでシェアして食べるのにもぴったりです。高級感がありながらも親しみやすい味わいは、子供から大人まで幅広く愛されており、家族団らんのティータイムを彩るお土産として多くの支持を集めました。
1位：白い恋人（ISHIYA）／100票1位に輝いたのは、ISHIYAの「白い恋人」でした。サクサクのラング・ド・シャでホワイトチョコレートをサンドした、北海道土産の代名詞ともいえる逸品です。12枚入りで1036円と手頃な価格ながら、その安定感のある美味しさは、家族への日常的なお土産としても絶大な信頼を誇ります。個包装になっているため食べやすく、長年愛され続けている「外さない」ブランド力が、家族に最も喜ばれる理由として1位に選出されました。
