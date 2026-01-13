チェゴシム×「スシロー」初コラボは明日から！ 限定ピック＆グッズ付きメニューを展開
「スシロー」は、1月14日（水）〜2月1日（日）の期間、韓国のイラストレーター、チェゴシム氏が描くキャラクター“チェゴシム”と初コラボレーションした企画を、全国の店舗で実施する。
【写真】全制覇したい！ コラボメニュー＆グッズ一覧
■特別描き下ろしキービジュアルが登場
今回実施される「スシロー×チェゴシム コラボキャンペーン」は、チェゴシムの特別描き下ろしキービジュアルや、コラボメニューが展開される期間限定の企画。
期間中は、ポジティブなメッセージがデザインされた限定ピック付き「韓国チュモッパ風包み」や「サーモンアボカド」、「生ハムバジルモッツァレラ」をはじめ、お守りカードデザインのステッカー付き「苺ヨーグルト風パフェ」が提供される。
また、コラボ限定グッズを付属したソフトドリンクが登場。対象ドリンクはメロンソーダ、ペプシコーラ、ウーロン茶などで、1月14日（水）からの第1弾は「コラボ限定マスコット」、1月21日（水）からの第2弾は「コラボ限定クリアポーチ」がもらえる。
