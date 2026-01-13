¡ÖÂÌÌÜ¤À¤Ã¤¿¤é¥é¥¹¥È1Ç¯¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯23ºÐÊá¼ê¤¬·Þ¤¨¤ëÌîµå¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¡¡ÀïÎÏ³°¢ª°éÀ®ºÆ·ÀÌó¡¡¡ÖÂº·É¤¹¤ë¡×Ì¾Êá¼ê¤ËÄï»ÒÆþ¤ê
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯°éÀ®¤ÎËÒ¸¶¹ªÂÁÊá¼ê¡Ê23¡Ë¤¬13Æü¡¢»ÙÇÛ²¼¤Ø¤ÎÊÖ¤êºé¤¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤Ç2021Ç¯¤ËÆþÃÄ¡£¶¯ÂÇ¤ÎÊá¼ê¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢1·³½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤¯¡¢5Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿º£¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£°éÀ®¤ÇºÆ·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢ÇØÈÖ¹æ3·å¤Ç6Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡7·î¤Ë24ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÇ¯ÃË¤ÏÇØ¿å¤Î³Ð¸ç¤ÇÎ×¤à¡£¡ÖÂÌÌÜ¤À¤Ã¤¿¤é¥é¥¹¥È1Ç¯¤À¤·¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤éº£¸å¤âÌîµå¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤À¤È»×¤¦¡£´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¾¡¼ê¤ËÎý½¬ÎÌ¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤ÏÂçÊ¬»ÔÆâ¤Ç¹ÃÈåÂóÌé¡Êµð¿Í¡Ë¤¬¼çºË¤¹¤ë¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»²²Ã¡£Êá¼êÅÐÏ¿¤Î10Áª¼ê¤¬½¸¤¦àÊá¼ê¹ç½Éá¤Ë»²²Ã¤ò·è¤á¤¿¤Î¤â´íµ¡´¶¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï°ì¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«ÊÑ¤¨¤Ê¤¤ã¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Âº·É¤¹¤ë¿Í¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¡×¡£¼«¤é¹ÃÈå¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¡¢²÷Âú¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Êá¼êµ»½Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ä¹½ê¤ÎÂÇ·â¤òËá¤¯¡£¡Ö»ý¤ÁÌ£¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò·ë²Ì¤Ç¼¨¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡£¡Ö¡Ê2·³¤Ç¡Ë3³äÂÇ¤Ã¤¿¤«¤é»ÙÇÛ²¼¤ò¼è¤ì¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂÇ¤Æ¤ë¤È¤¤ÏÂÇ¤Ä¡£¤½¤³¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¿ô»ú¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£