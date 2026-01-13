¡ÖãÞÌç¿À¼Ò¡ª¡ª¡×Ê¡²¬¤òË¬¤ì¤¿àµ´ÌÇÀ¼Í¥áµ´Æ¬ÌÀÎ¤¡¢À»ÃÏ½äÎéÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á¡ÖÊ¡²¬¤Ë¤è¤¦¤³¤½¡ª¡×¡Ö»ñ¤µ¤ó¤Ë³¤ÌÄ¤â¡ª¡©¡×
¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤ÇÊ¡²¬¤òË¬Ìä
¡¡¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤ÇãÞÌçÇ©Æ¦»Ò(¤«¤Þ¤É¡¦¤Í¤º¤³)¤ò±é¤¸¤ëÀ¼Í¥¤Îµ´Æ¬ÌÀÎ¤¤¬¡¢ºîÉÊ¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤òË¬¤ìÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡²¬»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤³¤¨¥Õ¥§¥¹2026¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿µ´Æ¬¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¶¦±é¤·¤¿À¼Í¥¤Î´ØÃÒ°ì¤äHKT48¤Î»³ÆâÍ´Æà¤é¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡Ö¤â¤ÄÆé¿©¤Ù¤Æ»²ÇÒ¹Ô¤Ã¤ÆÆù¤´¤Ü¤¦Å·¤¦¤É¤ó¤¿¤Ù¤Æ¤º¤Ã¤È¤Õ¤¶¤±¤Æ¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢Ê¡²¬¤ÇË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤ó¡×¤ä¡Ö¥é¡¼¥á¥ó³¤ÌÄ(¤¦¤Ê¤ê)¡×¤Ê¤É°û¿©Å¹¤Î¼Ì¿¿¤âÈäÏª¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÊ¡²¬¤Ë¤è¤¦¤³¤½¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÇ©Æ¦»Ò¤È¼ÂÌï¤¬¤¸¤ã¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÇ©Æ¦»Ò¤ò»É¤·¤¿É÷Ãì¤Î¿Í¤ä¤ó¡×¡Ö»ñ¤µ¤ó¤Ë³¤ÌÄ¤â¡ª¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡¢¼«¿È¤¬±é¤¸¤¿àãÞÌçÇ©Æ¦»Òá¤ÈÆ±¤¸Ì¾Á°¤Ç¡¢µ´ÌÇ¤Î¿Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âàÀ»ÃÏá¤È¸À¤ï¤ì¿Íµ¤¤Î¡ÖÊõËþµÜãÞÌç¿À¼Ò¡×¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤â¡ÖãÞÌç¿À¼Ò¡ª¡ª¡×¡ÖÀ»ÃÏ½äÎé¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿