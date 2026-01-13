6¿Í·»ÄïËö¤Ã»Ò¡¢»Ð¤Ï14ºÐ¾å¤Î½÷Í¥¡Ä¾×·â·ãÊÑ¥·¥ç¥Ã¥È¤Î27ºÐ½÷Í¥¤Ë¡Ö¿·Á¯¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÊ¿Í´Æà¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
·»¤Ï¸µÇÐÍ¥¤ÇÀ¯¼£²È
¡¡½÷Í¥¤ÎÊ¿Í´Æà(27)¤¬ÆÃ¹¶Éþ¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëà¥ä¥ó¥¡¼¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡12Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¥ä¥ó¥É¥¯!¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¤ÎËÙÅÄ¿¿Íý°¦Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¿¡£¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Ë»ç¤ÎÆÃ¹¶Éþ¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡ÖÌëÏª»ëÍè¡ª¡¡¤ï¤¿¤·¤â¡ª¡¡Â¿Çµ»ëÌ¥¡ª¡×¤È¥ä¥ó¥¡¼Ê¸»ú¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢¼ç±é¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¡¢¶¦±é¤ÎÆâÅÄÍý±û¤È¤Îà¥ä¥ó¥¡¼3¥·¥ç¥Ã¥Èá¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ãÊÑ¤·¤¿»Ñ¤Ë¡Ö¥ä¥ó¥¡¼»Ñ¿·Á¯¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¤¤¤¡¢¥Ð¥¤¥¯¤µ¤Ð¤¡×¡ÖÊ¿Í´Æà¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡Ö»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤â¥«¥ï¥¤¥¤¤è¡×¡ÖÄ«¥É¥é¥³¥ó¥ÓÉü³è¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Ê¿¤Ï11ºÐ¤À¤Ã¤¿2011Ç¯¤Ë½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£6¿Í·»Äï¤ÎËö¤Ã»Ò¤ÇÄ¹ÃË¤È¤Ï19ºÐº¹¡£14ºÐ¾å¤ÎÄ¹½÷¤Ï½÷Í¥¤ÎÊ¿°¦Íü¡¢11ºÐ¾å¤Î·»¤Ï¸µÇÐÍ¥¤ÇÀ¯¼£²È¤ÎÊ¿·ÄæÆ¤µ¤ó¡£