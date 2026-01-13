◇第78回全日本バレーボール高等学校選手権 女子決勝 金蘭会 3-0 就実(11日、東京体育館)

元バレーボール日本代表の木村沙織さんが高校生らの頑張りに華を添えました。

春高バレー女子決勝は金蘭会(大阪)が就実(岡山)にストレート勝ちし、7年ぶり4回目の優勝。インターハイとの2冠に輝きました。

試合後の表彰式に登場したのは、元バレーボール選手で、4大会連続五輪出場。ロンドンオリンピックでは銅メダルを獲得した木村さん。長年女子バレーボール界を率いてきたレジェンドです。元バレーボール女子日本代表の荒木絵里香さんとともに表彰式で選手たちにメダルを授与しました。

木村さんは13日に自身のInstagramで荒木さんや、元バレーボール男子日本代表の福澤達哉さんらとの写真とともに、「今年はメダルプレゼンターもさせていただき、とても光栄すぎました」とコメント。

さらに「戦い終えた選手たちはすっかり女子高生で可愛かったです 本当にお疲れ様でした」と大会を戦い抜いた選手たちをたたえました。

「最後は川合(俊一)会長と写真を撮ってもらい、今年も開運決まりです」と締めました。