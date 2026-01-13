ボートレース尼崎の「再建尼崎城7周年記念杯」は13日、3日間の予選を終えて、14日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバー6人が決まった。

こんなことがあるもんだ。3日目9R、林美憲（51＝徳島）は離れた4番手で最終マークを迎えた。もし3着だったら、11Rの木下翔太が好タイムで勝たない限り優勝戦1号艇という状況。なのに4着濃厚。万事休すか。そう思われた瞬間、前を走る中村将隆が振り込み、難を回避した林が3着でゴールした。木下は11Rを勝ったものの、上がりタイムが0秒1だけ林に届かず。林の優勝戦1号艇が決まった。

「（昨年の）10月はボロボロやったんですけど、最近は流れがいいですね。1と2では大違いですから」

レース後には事故回避の表彰も受け、口調も滑らかだった。とにかく最近は調整が当たっている。2節前の浜名湖（昨年12月19〜24日）でも抜群足で優勝した。

「ペラのゲージは2種類あって、鳴門とか尼崎とか、センターが強いところでは伸びを付けようとしています。菅章哉の伸びが凄いでしょ？それで徳島支部はみんなで伸びを研究しているんですよ」

チルトを跳ねて席巻する菅が徳島支部を活性化させているようだ。31日〜2月5日の鳴門G1四国地区選手権は激アツの大会になるかもしれない。

それはともかく、まずは14日の優勝戦。思わぬ形で1号艇が転がり込んできた。この幸運を優勝という形に結びつけたい。