元サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」のタレント丸山桂里奈（42）が、12日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に、お笑い芸人みやぞん（40）とともに出演。丸山の「スゴいなー」と思う所をみやぞんが語った。

みやぞんは出演番組のアンケートで「誰に来てほしいですか？」の問いに丸山の名前を上げたという。「シビアなニュース系のやつに出てて、世間を怖がることなくはっきり言っていた。そういうところが、この人スゴいなーって思ったわけ」と明かし、「世の中、本音と建前っていうのがあるじゃん？」と語った。しると丸山は「何それ？ 建前って何？ 説明すると難しい？」と聞いた。みやぞんは「建前っていうのは今日はいい日だね…みたいなこと、わかんないけど。本音はダルいのよ、仕事したくない」と説明。丸山が「でも仕事を…」と話すと、みやぞんは「それだと、ちょっと違うわ」と続けた。

そして丸山が「じゃあ、おいしいなーと思うものを、おいしくないなって言うってこと？ それが建前？」と話すと、みやぞんは「あっ、そういうことじゃない？ そういうこと。それをあなたはちゃんと本音の方が多い。そのままで生きてるなっていう。僕もどっちかっていうと、そっちになっちゃうけど。本音の方にいっちゃうけど、あー止めとこうって思う。建前の方がいいかなってなるんだけど」と明かした。